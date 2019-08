'Scary Stories' được khen nhưng chưa thể hạ gục 'Hobbs & Shaw'

Dù không có màn ra mắt hoành tráng như những phim Fast & Furious khác trong 10 năm trở lại đây, thậm chí bị đồng nghiệp từng đóng chung chê bai, Hobbs & Shaw vẫn đứng đầu phòng vé 2 tuần liên tiếp. Cuối tuần vừa rồi, phim kiếm thêm 25,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 332 triệu USD.

Scary Stories to Tell in the Dark (Chuyện kinh dị lúc nửa đêm) mở màn với 20,8 triệu USD, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Tác phẩm chuyển thể từ loạt truyện kinh dị gây tranh cãi ở Mỹ thập niên 1990, nhận được sự khen ngợi từ hãng Lionsgate, CBS Films và eOne. Phim còn giành chứng nhận Fresh với 80% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Doanh thu mở màn của Scary Stories tương đương với doanh thu cuối tuần của The Lion King sau 4 tuần phát hành (20 triệu USD).

Scary Stories là bộ phim kinh dị "giá rẻ", chỉ tốn khoảng 28 triệu USD để thực hiện. Tác phẩm này không được mong đợi sẽ làm nên kỳ tích. Trước khi phát hành, ước tính phim chỉ giành được vị trí 3-4 và 15 triệu USD. Nhưng màn thể hiện cuối tuần qua cho thấy phim làm tốt hơn kỳ vọng. Có thể tác phẩm kinh dị này sẽ không trụ vững lâu trong top 5 và bị The Angry Bird Movie 2 đánh bật vào tuần sau.

Chuyện kinh dị lúc nửa đêm Trailer phim Scary Stories to Tell in the Dark.

Dora and the Lost City of Gold (Dora và thành phố vàng mất tích) chuyển thể từ loạt phim hoạt hình giáo dục thiếu nhi nổi tiếng Nhà thám hiểm Dora. Phim xếp vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng doanh thu tuần, kiếm 17 triệu USD tại 3.735 rạp chiếu. Tuy nhiên, đây không phải kết quả mà hãng phim hướng đến. Paramount đã bỏ 50 triệu USD để thực hiện tác phẩm này.

Tại Việt Nam, Hobbs & Shaw bắt đầu giảm nhiệt nhưng vẫn giữ vị trí đứng đầu. Theo Box Office Vietnam, phim kiếm được 20 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với tuần trước. Tuần vừa rồi, Scary Stories thu 11,9 tỷ đồng, chưa phải là cao ở thị trường vốn ưa chuộng phim kinh dị như Việt Nam.

Tác phẩm hài, hành động EXIT (Lối thoát trên không) có sự tham gia thành viên nhóm nhạc SNSD Yoona nhưng không tạo ra hiệu ứng lớn. Phim chỉ bán được hơn 43 nghìn vé trên cả nước, thu 4,1 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Dora và thành phố vàng mất tích và Vua sư tử.

Thúy Anh