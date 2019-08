Series học đường trần trụi 'Euphoria' gây tranh cãi với các chi tiết 18+

Euphoria là series mới nhất của HBO được kỳ vọng làm nên cơn sốt như Game of Thrones. Phim do Sam Levinson thực hiện, dựa trên show truyền hình cùng tên của Israel. Đảm nhận vai nữ chính của phim là Zendaya, người được biết đến với vai trò "bạn gái Người nhện" trong Spider-Man: Far from Home (2019).

Tờ BBC của Anh viết về Euphoria: "Một phim truyền hình gai góc gây bão ở Mỹ với những cảnh phim trần trụi mô tả về tình dục, tình trạng tự làm tổn thương bản thân và lạm dụng ma túy". Dù các nhân vật trong phim đều thuộc tuổi teen, Euphoria không phải một bộ phim dành cho tuổi vị thành niên đơn thuần.

Nữ chính của phim, Rue Bennett, là thiếu nữ 17 tuổi vừa được trở về sau khi bị tống vào trại cai nghiện ma túy. Thế giới của cô bé ngập tràn bạo lực tình dục, bắt nạt, lạm dụng và bị thao túng bởi các phương tiện truyền thông.

Các nhà làm phim không ngại đưa vào những chi tiết nhạy cảm nhất, gây tranh cãi nhất. Tất cả chỉ để tái hiện một cách trần trụi thế giới của những đứa trẻ mới lớn, lạnh giá, không có tình người. Phần 1 của phim có 8 tập, mỗi tập kể về một nội dung khác nhau, một câu chuyện khác nhau xoay quanh nhân vật trung tâm Rue.

Cuộc sống thác loạn của giới trẻ được bộ phim tô vẽ có thể khiến những người trưởng thành kinh ngạc. Những đứa trẻ trong phim bày cho nhau cách né tránh kiểm tra ma túy bằng việc tráo nước tiểu của người khác. Họ tự hào khi không còn "trinh trắng" hay khoe nhau những bạn tình mới quen trên mạng xã hội. Các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, những mối quan hệ rắc rối và cả việc bắt nạt học đường đều được đưa vào Euphoria.

Series học đường trần trụi 'Euphoria' gây sốc với các chi tiết 18+ Trailer phim.

Chính vì cách làm phim không e dè như vậy, Euphoria đã tạo ra nhiều tranh cãi. Những cảnh nhạy cảm về tình dục trong phim bị nhận xét là không tiết chế với một bộ phim dành cho thiếu niên. Những yếu tố về bạo dâm hay đồng tính cũng được đưa vào một cách thẳng thắn. Phim được dán nhãn TV-MA (tương đương 18+).

Với những gì Euphoria thể hiện, nhiều nhà phê bình đặt ra câu hỏi, liệu các chi tiết nhạy cảm này có cần thiết cho một phim tuổi teen.

Jane Mulkerrins của Metro thì khẳng định, Euphoria đã khiến các bộ phim khác thuộc thể loại dành cho thanh thiếu niên, như Skins và Sex Education, chẳng khác gì những bộ phim trẻ con của Disney. Website của phim cũng chia sẻ các đường link về những tổ chức tư vấn chống tự tử, nghiện ma túy, các bệnh tâm lý và bạo lực gia đình.

Nữ chính Zendaya khi tuyên truyền cho bộ phim này trên trang cá nhân cũng phải cảnh báo rằng bộ phim có nhiều hình ảnh trần trụi và gây sốc với một vài người.

Diễn xuất của Zendaya nhận được nhiều lời khen.

Diễn xuất táo bạo của sao trẻ Zendaya cũng là yếu tố được các nhà phê bình nhắc đến khi nhận xét về Euphoria. Cây bút Rebecca Nicholson của The Guardian nhận xét: "Nữ diễn viên 22 tuổi đã mang đến một màn trình diễn thực sự đáng kinh ngạc, đầy mê hoặc". So với những gì Zendaya thể hiện trong The Greatest Showman hay Spider-Man, diễn xuất của cô tiến bộ hơn rất nhiều.

Series này cũng thu hút được sự quan tâm của những người nổi tiếng, trong đó có Leonardo DiCaprio. Trong một sự kiện vào tháng 7, anh đã chia sẻ với phóng viên rằng mình vừa xem Euphoria và nhận xét đây là một bộ phim tuyệt vời.

Chi Chi