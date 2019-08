Spider-Man đứng trước nguy cơ bị xóa tên khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel

Theo Variety, Disney, Marvel Studios và Sony Pictures đang gặp phải bế tắc trong các điều khoản tài chính cho loạt phim Spider-Man sắp tới. Nếu không thỏa thuận thành công, chủ tịch Marvel Kevin Feige sẽ không sản xuất thêm các phim về Người Nhện trong tương lai, xóa tên Spider-Man của Tom Holland khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tom Holland trong Spider-Man: Far From Home.

Đại diện của Disney, Marvel và Sony vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Tranh chấp xuất phát từ việc Disney yêu cầu hợp tác 50 - 50 về tài chính. Nhưng Sony vẫn muốn duy trì các điều khoản hiện tại, quy định rằng Marvel nhận được khoảng 5% tổng doanh thu đầu tiên và tất cả lợi nhuận buôn bán.

Một nguồn tin cho biết, vẫn có thể đạt được thỏa thuận giữa Disney và Sony, nhưng hiện tại không có cuộc đàm phán nào được diễn ra. Disney có vẻ đang lo ngại vì Feige phải dành sự quan tâm cho rất nhiều dự án của Marvel cộng với các dự án ban đầu của kênh Disney+ chuẩn bị ra mắt.

Khoảng những năm 90, Marvel gặp khó khăn về tài chính, đứng trước nguy cơ phá sản. Để duy trì hoạt động, công ty buộc phải bán một số nhân vật đình đám cho các hãng phim khác. Trong đó, Spider-Man về tay Sony.

Tuy nhiên sau nhiều năm chật vật, loạt phim về Người Nhện của Sony ngày càng trượt dốc nên hãng này bắt đầu cho Marvel mượn nhân vật để cứu lấy thương hiệu. Năm 2015, Disney, Marvel và Sony công bố thỏa thuận chia sẻ bản quyền loạt phim Spider-Man. Tom Holland được đảm nhiệm vai siêu anh hùng tuổi teen.

Biệt danh "Nhện nhọ" dính lấy Tom Holland từ trong phim ra ngoài đời thực.

Phần phim riêng vừa phát hành mùa hè năm nay cho thấy Marvel đã chuẩn bị một tương lai rộng mở cho Người Nhện, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, gay cấn hơn. Nhưng nếu cuộc thương thảo này không thành công, người hâm mộ khó có thể chứng kiến điều đó thành sự thật. Từ 2015 đến 2019, Spider-Man xuất hiện trong tổng cộng 5 phim của MCU, bao gồm: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home. Anh đang là một trong những nhân vật có lượng fan đông đảo nhất.

Spider-Man: Far From Home được sản xuất bởi Kevin Feige và Amy Pascal, vừa vượt qua Skyfall để trở thành phim của Sony Pictures có doanh thu cao nhất thế giới. Feige góp phần mở ra vũ trụ siêu anh hùng từ cách đây hơn 10 năm, bắt đầu với các phim Iron Man và The Incredible Hulk. Anh cũng góp công trong việc làm nên chiến thắng của Black Panther - phim anh hùng đầu tiên của Marvel nhận được tượng vàng Oscar. Thành tựu mới đây nhất của Feige là đưa Avengers: Endgame trở thành bom tấn ăn khách nhất thời đại.

Thúy Anh