'Spider-Man: Far From Home' cán mốc tỷ đô, tương lai cho Người Nhện rộng mở

Theo Deadline, phần mới nhất về Người Nhện sẽ cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu trong hôm nay. Với thành tích này, Spider-Man: Far From Home trở thành bộ phim đầu tiên về Người Nhện đạt được cột mốc "đáng thèm muốn", trở thành bộ phim lớn nhất của thương hiệu Spider-Man. Nếu điều này thành hiện thực, nó sẽ trở thành phim có doanh thu toàn cầu cao thứ hai của Sony sau Skyfall (2012) với 1,1 tỷ USD.

Far From Home là bộ phim thứ 9 của Marvel và phim thứ 40 trong lịch sử điện ảnh kiếm được tỷ đô. Năm nay, Marvel Studios đã phát hành 3 bộ phim, bao gồm: Captain Marvel, Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home. Tất cả đều kiếm được tiền tỷ. Điều đó chứng minh chặng đường 11 năm, 23 bộ phim của hãng này chưa bao giờ có dấu hiệu chậm lại.

Far Frome Home là phim đầu tiên về Người Nhện kiếm được tỷ đô.

Sau khi ra mắt, phim đạt được thành công ngoài mong đợi khi thu về 185 triệu USD trong nước, hơn nửa tỷ USD trên toàn cầu. Phim phá vỡ kỷ lục mở màn của Sony tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Hàn Quốc, Brazil, Mexico, Argentina, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam. Từ khi ra mắt đến nay, Far From Home luôn đạt được thành tích đáng nể. Ngày 28/6, bộ phim bắt đầu chiến dịch quảng bá tại Trung Quốc, Nhận Bản, Hong Kong, bỏ túi 111 triệu USD doanh thu chiếu sớm.

Với những thành công trên, Sony chắc chắn sẽ tiếp tục tin tưởng Marvel, để hãng này thực hiện thêm những bộ phim mới về Người Nhện. Việc Sony cho Marvel "mượn" Người Nhện được coi là quyết định sáng suốt, đã cứu thương hiệu Spider-Man khỏi cú trượt dài suốt nhiều năm.

Thúy Anh