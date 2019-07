'Spider-Man: Far from Home' công bố thời lượng, củng cố giả thuyết 'I love you 3000'

Hồi cuối tháng 4, sau khi Avengers: Endgame phát hành, câu nói "I love you 3000" trích trong phim trở thành "trend" trên mạng xã hội. Câu thoại không chỉ đốn tim fan Marvel mà còn "lây lan" sang những khán giả bình thường. "I love you 3000" xâm chiếm khắp nơi, từ trong nước cho đến quốc tế.

Câu nói nghe có vẻ lạ lùng nhưng lại được gán cho rất nhiều ý nghĩa. Một suy đoán cho rằng, 3000 là tổng thời lượng 23 bộ phim trong giai đoạn 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong đó, có 22 phim đã lên sóng. Một bộ phim chuẩn bị ra mắt trong tháng 7 là Spider-Man: Far from Home dự kiến dài 129 phút. Ở thời điểm xuất hiện giả thuyết này, nhà sản xuất không lên tiếng xác nhận.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây từ Hội đồng phân loại phim của Anh, thời lượng chính thức của Far from Home là 129 phút. Con số này trùng khớp với suy đoán trước đó của khán giả. Đây có thể chỉ là sự trùng hợp, song khá thú vị. Có lẽ Marvel đã thực sự vạch ra một kế hoạch dài hơi và chăm lo rất kỹ cho từng chi tiết trong mỗi phim.

Tổng thời lượng 23 phim của Marvel.

Chủ tịch Marvel Kevin Feige cho biết, không phải Endgame, mà Far from Home mới là bộ phim khép lại giai đoạn 3. "Tony đã hy sinh. Mối quan hệ giữa Tony và Người Nhện Peter Parker rất đặc biệt. Chúng ta cần phải xem hành trình của Nhện sẽ đi đến đâu, anh ta sẽ bước qua nỗi đau mất chú Tony như thế nào để thực sự trở thành người hùng như anh ta mơ ước. Vì lý do đó mà Endgame và Far from Home về cơ bản là cùng một câu chuyện. Câu chuyện đó chưa kết thúc cho đến Far from Home", Feige giải thích.

Spider-Man: Far From Home trailer Trailer Spider-Man: Far From Home.

Mới đây, diễn viên đóng vai Người Nhện, Tom Holland đã có buổi gặp mặt và ký tặng fan ở New York. Anh khiến công chúng ấn tượng về độ ga-lăng. Rất nhiều người đã có mặt trong buổi gặp mặt và chen lấn nhau để có được chữ ký của diễn viên trẻ tuổi. Đám đông, đa số là đàn ông trưởng thành, dồn ép, xô đẩy từ phía sau khiến một fan nữ gần như bị đè bẹp.

Cô gái chia sẻ trên Twitter: "Tom Holland đã dọa ném poster của họ đi vì đã ép tôi quá sát vào hàng rào. Cổ tôi bị ghì sát vào hàng rào với hơn 30 người đàn ông ở phía sau. Họ không chỉ gây nguy hiểm cho những người hâm mộ khác mà cả cho Tom".

Theo Access, cô gái còn bị đám đông đặt tờ poster lên mặt. Tất cả hành động này khiến Tom tức giận, dừng việc ký tặng lại để giải nguy cho cô gái. "Tôi sẽ ném hết những thứ mà mấy người mang đến nếu còn tiếp tục dồn ép cô ấy. Làm ơn lùi lại", Tom giận dữ nói, đồng thời trấn an fan nữ, "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi".

Hành động này của Tom Holland được đánh giá cao. Giới truyền thông khen ngợi anh không chỉ là anh hùng trên phim ảnh, mà còn là người hùng ngoài đời thực.

Bộ phim sắp tới của Tom Holland, Spider-Man: Far from Home, sẽ công chiếu ngày 5/7 trên toàn quốc.

Thúy Anh