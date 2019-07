'Spider-Man: Far from Home' thành công ngoài mong đợi

Sau tuần đầu tiên phát hành, Spider-Man: Far from Home kiếm được 185 triệu USD tại Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 580 triệu USD. Con số này khiến các chuyên gia phải bất ngờ vì trước đó, hãng Sony Pictures dự đoán phim sẽ mở màn khoảng 125 - 150 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Con số này cũng đã chứng minh sự thành công của bộ phim. Phần trước, Spider-Man: Homecoming thu được 154 triệu USD trong tuần phát hành đầu tiên. Trong tất cả các phim về Người Nhện trước đây, Spider Man 3 của đạo diễn Sam Raimi được coi là bom tấn lớn nhất với tổng doanh thu toàn cầu là 890,9 triệu USD. Tuy nhiên, ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, Far from Home đã đạt được hơn một nửa con số này. Cho đến khi dừng chiếu, Far From Home rất có thể đánh bại được kỷ lục của Spider Man 3, trở thành phim Người Nhện có doanh thu cao nhất.

Spider-Man: Far From Home trailer Trailer Spider-Man: Far from Home.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì bộ phim đang có những điều kiện rất thuận lợi. Marvel Studios đã rất nỗ lực truyền thông cho Far from Home khi quảng bá đây là bộ phim khép lại 3 giai đoạn đầu tiên đầy thành công của các siêu anh hùng. Thậm chí, hãng phim còn tái phát hành bom tấn Avengers: Endgame ngay trước thềm ra mắt Far from Home để thu hút thêm người xem ra rạp.

Disney - công ty mẹ của Marvel - xếp lịch ra mắt cho The Lion King vào nửa cuối tháng 7 để tạo điều kiện cho chàng Nhện có hơn 3 tuần 'tung hoành' phòng vé. Toy Story 4 cũng bắt đầu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, điện ảnh Hollywood vừa bước qua những ngày tháng ảm đạm với một loạt 'bom xịt'. Sự xuất hiện của Spider-Man: Far From Home là điểm sáng khiến khán giả không ngần ngại chi tiền thưởng thức.

Với thành tích của mình, Far from Home đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Xếp sau là Toy Story 4, Yesterday và Annabell Comes Home. Aladdin vẫn trụ vững ở top 5 sau bảy tuần công chiếu, thu thêm 7,6 triệu USD. Avengers: Endgame hiện chỉ cách Avatar khoảng 15,5 triệu USD.

Top 10 phim hot nhất tuần qua, theo Box Office Vietnam.

Tại Việt Nam, Spider-Man: Far from Home cũng đạt doanh thu đáng nể. Bộ phim đã kiếm được 52 tỷ đồng, tính cả doanh thu từ suất chiếu sớm. Ký sinh trùng vẫn giữ vững sức hút khi đứng ở vị trí thứ hai, dù đã ra mắt gần 1 tháng. Trong khi đó, Annabelle giảm 79% doanh thu. Tuần đầu tiên, phim ma búp bê thất bại trên toàn cầu nhưng thu hút khán giả Việt Nam vì sự tò mò. Từ tuần hai, phim bắt đầu lộ rõ điểm yếu là nội dung không quá xuất sắc, số vé bán được sụt giảm nhanh chóng.

Thúy Anh