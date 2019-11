Tái khởi động thương hiệu 'Cướp biển vùng Caribbean'

Đây là lần thứ hai trong 12 tháng qua, Nhà Chuột cố gắng khởi động lại thương hiệu phim đình đám. Trước đó, cặp biên kịch của Deadpool, Rhett Reese và Paul Wernick, đã được mời tham gia sản xuất vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên đến tháng 2 vừa qua, Deadline cho biết họ không còn làm việc cho dự án Cướp biển vùng Caribbean nữa vì bận rộn với lịch trình riêng. Disney phải bắt đầu cuộc tìm kiếm biên kịch mới.

Mới đây, THR đưa tin, hãng phim đã tìm được người thay thế là Ted Elliott và Craig Mazin. Elliot từng là đồng biên kịch bốn phần đầu tiên của Cướp biển vùng Carribean, còn Mazin đã sáng tạo ra phim về thảm họa hạt nhân nổi tiếng của HBO, Chernobyl. Trước đó, Mazin nổi tiếng với các loạt phim Scary Movie, The Hangover, Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông và phim Charlie's Angels phát hành tháng sau.

Thuyền trưởng Jack Sparrow là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Johnny Depp

Cướp biển vùng Caribbean (Pirates of the Caribbean) là loạt phim đình đám bao gồm 5 phần, lần đầu được phát hành năm 2003. Phim do tài tử nổi tiếng Johnny Depp đóng vai chính, Jack Sparrow. Phần gần đây nhất, Dead Men Tell No Tales (2017), đã mở ra tương lai cho phần 6.

Tuy nhiên sau khi Johnny Depp dính vào scandal bạo hành vợ cũ và hàng loạt phim của anh đều thất bại, Disney quyết định "đá" Depp khỏi dự án Cướp biển vùng Caribbean, mặc dù anh là linh hồn của loạt phim suốt 16 năm qua. Việc này giúp Disney tiết kiệm tới 90 triệu USD tiền cát-xê cho Depp.

Việc thay đổi biên kịch và thuyền trưởng Jack Sparrow không góp mặt trong phần 6, loạt phim có thể sẽ chuyển sang hướng mới.

Thúy Anh