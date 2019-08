Tạo hình sởn gai ốc của các nhân vật trong 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm'

Tác phẩm kinh dị mới từ nhà làm phim huyền thoại Guillermo del Toro đang thu hút sự chú ý từ các fan của dòng phim này. Bộ phim chuyển thể từ cuốn sách kinh dị nổi tiếng Scary Stories to Tell in the Dark (Chuyện kinh dị lúc nửa đêm) của Alvin Schwartz sẽ chính thức tấn công màn ảnh rộng tháng 8 này, hứa hẹn đem đến cho khán giả những cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Ra mắt lần đầu vào 1981, Chuyện kinh dị lúc nửa đêm là tuyển tập những mẩu truyện ngắn kinh dị dành cho trẻ em được sưu tầm từ văn hóa Bắc Mỹ. Tập truyện nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút cả trẻ em và người lớn, đến nay đã bán được hơn 7 triệu bản.

Phiên bản điện ảnh theo chân một nhóm thiếu niên hiếu kỳ tại một thị trấn nhỏ vào 1968. Trong một lần khám phá ngôi nhà ma ám, nhóm bạn tìm thấy quyển sách của Sarah Bellows, một cô bé với quá khứ đầy đau khổ. Lần lượt, những mẩu truyện trong sách của Sarah trở thành hiện thực và gieo rắc ác mộng cho các thành viên trong nhóm.

Tạo hình sởn gai ốc của các nhân vật kinh dị trong 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm'

Là fan trung thành của tập truyện, đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro đã tái hiện tác phẩm kinh điển này trên màn ảnh. Được mệnh danh là "ông hoàng của những con quái vật", đạo diễn của The Shape of Water đã chọn lọc những mẩu truyện rùng rợn, kịch tính và ám ảnh nhất để chuyển thể lên phim, bao gồm Harold, The Big Toe, The Red Spot...

Với Chuyện kinh dị lúc nửa đêm, Del Toro vẫn trung thành với việc sử dụng các hiệu ứng điện ảnh truyền thống thay vì lạm dụng công nghệ CGI. Ông tập hợp những nhà thiết kế, điêu khắc, hoá trang hàng đầu Hollywood để thổi hồn cho những sinh vật huyền bí theo đúng phong cách của những bức tranh minh họa trong sách - được thực hiện bởi họa sĩ Stephen Gammel.

Qua bàn tay nhào nặn của đội ngũ Del Toro, những con quái vật của Chuyện kinh dị lúc nửa đêm dường như đã được tái sinh và dễ dàng khiến nhiều người phải sởn gai ốc.

Chuyên gia hóa trang Norman Cabrera tạo ra các nhân vật kinh dị bằng phương pháp thủ công.

Là một chuyên gia hóa trang và tạo hình nổi tiếng nhất ba thập kỷ trở lại đây, Norman Cabrera lần đầu hợp tác cùng đạo diễn Guillermo Del Toro trong Hellboy. Với Chuyện kinh dị lúc nửa đêm, bộ đôi này tái hợp để cùng thiết kế nên hai sinh vật được xem là đáng sợ nhất phim: Bù nhìn Harold và Quỷ Mất Ngón.

Cho dù Cabrera đánh giá cao những bản thiết kế của họa sĩ Gammell, anh biết rằng chúng vẫn có những rào cản nhất định. "Lần thứ hai tôi thực hiện công việc biến những bản vẽ từ mực in trên giấy thành một thứ ba chiều tồn tại trong thế giới thực. Tôi phải quan sát nó từ mọi góc nhìn. Mục tiêu của tôi là phải giữ được những nét nghệ thuật, đồng thời thể hiện nó chân thật nhất trong phim. Đó là công việc khó khăn nhưng lại rất thú vị".

Với Harold, Cabrera hợp tác với Mark Steger (diễn viên thủ vai Demogorgon trong Stranger Things). "Tôi và Mark từng hợp tác trong các phim về quái vật và tôi biết anh ấy là một diễn viên tuyệt vời. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu với việc khắc họa bù nhìn Harold dựa trên các đặc điểm khuôn mặt của Mark và quan sát nó dưới góc nhìn đa chiều", Cabrera cho biết.

Tạo hình của gã bù nhìn Harold trong truyện (trái) và trên màn ảnh.

Tương tự, để tạo hình cho Quỷ Mất Ngón, Cabrera và ekip đã làm việc với "quái kiệt" Javier Botet. "Gammell rất thích sử dụng đường nét dữ dội, mang màu sắc tiêu cực trong các bản vẽ. Vì vậy, chúng tôi đã chọn Javier, một nghệ sĩ người Tây Ban Nha để hóa trang xác chết sao cho đáng sợ và kinh dị nhất", đạo diễn Del Toro bày tỏ.

Javier Botet hóa thân Quỷ Mất Ngón trong mẩu truyện "The Big Toe".

Tham gia vào ekip của Cabrera có chuyên gia tạo hình Mike Hill, người từng hợp tác với đạo diễn Del Toro tạo hình cho thủy quái trong bộ phim giành được tượng vàng Oscar The Shape Of Water. Trong Chuyện kinh dị lúc nửa đêm, Mike Hill sẽ đảm nhận phần tạo hình cho Quỷ Bạch Tạng và Quỷ Xác Mục.

Quỷ Bạch Tạng với mái tóc đen dài, khuôn mặt nhợt nhạt và vẻ ngoài u sầu từng xuất hiện trong mẩu truyện The Dreamer. "Tôi cố gắng làm cho nhân vật này giống với nguyên tác trong truyện nhất có thể. Nhìn cô ta có vẻ như là một người phụ nữ tốt bụng, nhưng khi cô ta bước vào phòng ngủ của bạn vào ban đêm, mọi thứ sẽ thay đổi", Mike Hill chia sẻ.

Người đàn bà nhợt nhạt trong mẩu truyện "The Dreamer".

Hình ảnh trong mẩu truyện "The Red Spot".

Quá trình tạo hình nên người đàn ông quái dị Jangly Man - Quỷ Xác Mục cũng khiến Mike Hill vất vả trong thời gian dài. Bắt nguồn từ câu chuyện creepypasta Me Tie Doughty Walker, hình ảnh của Quỷ Xác Mục được mô tả là ghép lại từ các bộ phận bị mục rữa. "Anh ta sẽ khiến khán giả phải mở to mắt bởi vì đây là con quái vật chưa từng xuất hiện ở bất cứ cuốn sách nào. Quỷ Xác Mục được xem là nhân vật mới và nguyên bản của phim".

Mike Hill hợp tác cùng nghệ sĩ uốn dẻo Troy James, được biết đến với vai diễn Baba Yaga trong Hellboy 2019 và nay sẽ khắc họa Quỷ Xác Mục. "Chúng tôi tạo hình cái đầu bằng bọt xốp sau đó chế tác những bộ phận khác nhau bằng silicon để tạo nên thân hình của Jangly Man. Một sinh vật đáng sợ cao tới hơn 2m hứa hẹn là cảnh phim đáng sợ nhất".

Quái nhân The Jangly Man, quái vật hoàn toàn mới do Del Toro tạo ra cho bộ phim.

Chuyện kinh dị lúc nửa đêm sẽ ra rạp vào ngày 9/8.

Chi Chi