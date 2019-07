'The Eternals' sẽ có nhân vật đồng tính

Tại lễ hội truyện tranh Comic-Con diễn ra hôm 20/7 (giờ Mỹ), khi được hỏi có tồn tại nhân vật đồng tính trong phim The Eternals không, Kevin Feige đã trả lời "Có". Tuy nhiên, Feige không xác nhận đó là nhân vật nào. Bên cạnh đó, phim cũng có siêu anh hùng khiếm thính đầu tiên, tên là Makkari do diễn viên Lauren Ridloff thủ vai.

Trong dàn diễn viên của The Eternals, sẽ có một người đóng nhân vật đồng tính.

Ngoài Makkari, nhân vật Valkyrie (Tessa Thompson đóng) cũng được xác nhận thuộc cộng đồng LGBT. Cuối Avengers: Endgame, Valkyrie được Thor trao cho ngôi vua xứ Asgard. Phát biểu tại sự kiện Comic-Con, Tessa Thompson phát biểu: "Trước hết, với tư cách một vị vua mới, tôi cần tìm nữ hoàng cho mình". Chủ tịch Kevin Feige cũng xác nhận nhân vật Valkyrie sẽ tìm kiếm tình yêu trong phần phim tiếp theo.

Dự án phim Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings mới được công bố do hai diễn viên Simu Liu và Lương Triều Vỹ đảm nhiệm vai chính. Đây là phim đầu tiên của Marvel có nhân vật chính là người châu Á.

Simu Liu (trái) và Lương Triều Vỹ là hai nhân vật chính gốc Á đầu tiên của MCU.

Trước đó, Marvel cũng bắt đầu xây dựng vũ trụ của mình đa dạng hơn. Black Panther (2018) là bộ phim đầu tiên có diễn viên da màu đóng nam chính. Phần lớn dàn diễn viên trong phim cũng là người da màu. Captain Marvel phát hành đầu năm nay là phim solo đầu tiên của một nữ siêu anh hùng. Trong những bộ phim gần đây, hãng bắt đầu có động thái đẩy mạnh nữ quyền, tích cực phát triển tuyến nhân vật nữ hơn.

Màn tập hợp các nhân vật nữ trong Avengers: Endgame.

Victoria Alonso - Giám đốc điều hành Marvel - từng trả lời trên Reddit rằng họ đang tích cực xây dựng vũ trụ siêu anh hùng trở nên đa dạng và toàn diện nhất có thể. "Bạn sẽ không có được thành công nếu cả thế giới không nhìn nhận sản phẩm của bạn. Chúng tôi quyết tâm để tất cả mọi người đều thấy được bản thân mình trong phim", Alonso nói với BBC.

Thúy Anh (Theo ComicBook)