'The Lion King' phá kỷ lục của 'Harry Potter'

The Lion King (Vua Sư Tử) là tác phẩm hoạt hình kinh điển của Disney, ra mắt năm 1994. Bộ phim hoạt hình được yêu thích nhất mọi thời đại đã được đạo diễn John Favreau sản xuất lại dưới phiên bản live-action với kinh phí khoảng 260 triệu USD. Ngay sau buổi ra mắt đầu tiên hôm 9/7, phim đã nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông.

Phim khởi chiếu từ 19/7. Trong 3 ngày cuối tuần, tác phẩm thu về 531 triệu USD trên toàn cầu, leo lên vị trí top 1 bảng xếp hạng doanh thu. Trong đó có 185 triệu USD đến từ phòng vé Bắc Mỹ. Với con số này, Vua Sư Tử đã phá vỡ kỷ lục phim có doanh thu mở màn cuối tuần cao nhất tháng 7. Trước đó, thành tích này thuộc về Harry Potter và Bảo bối tử thần 2 (169 triệu USD). Đây cũng là bản phát hành lớn thứ hai trong 2019, chỉ sau Avengers: Endgame ra mắt hồi tháng 4 với 357 triệu USD tại Mỹ.

Trailer Lion King Trailer phimVua Sư Tử live-action.

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu tuần là Spider-Man: Far From Home. Disney đã xếp lịch phát hành Vua Sư Tử sau Người Nhện 2 tuần, đủ thời gian để bom tấn này "tung hoành" phòng vé. Tổng doanh thu toàn cầu hiện tại của Spider-Man: Far From Home là 970 triệu USD. Dự kiến sau khi dừng chiếu, đây sẽ là bộ phim thứ ba của Disney cán mốc 1 tỷ USD trong năm nay.

Toy Story 4 kiếm thêm 14,6 triệu USD, đứng ở top 3 doanh thu tuần. Dù được kỳ vọng khá nhiều, tác phẩm này rất khó đạt được một tỷ USD. Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim đang dừng ở con số 859 triệu USD.

Có thể nói đây là tuần lễ đáng nhớ của nền điện ảnh thế giới với nhiều tin vui. Không chỉ có thành công của Vua Sư Tử, danh sách những tác phẩm kinh điển cũng có sự biến động. Sau gần 3 tháng chờ đợi, Avengers: Endgame cuối cùng cũng soán ngôi phim ăn khách nhất thời đại của Avatar. Doanh thu toàn cầu hiện tại của bom tấn siêu anh hùng là 2,790 tỷ USD, cách biệt 500 nghìn USD so với Avatar.

Trong top 5 phim ăn khách nhất toàn cầu có 4 tác phẩm thuộc hãng phim Disney, theo số liệu của Box Office Mojo.

Tại phòng vé Việt Nam, Vua Sư Tử cũng thắng lớn. Theo Box Office Vietnam, bộ phim bán được hơn 300 nghìn vé, thu 30,6 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Người Nhện xa nhà, Vòng luân hồi: Sadako, Lời nguyền con Đầm Bích: Ác quỷ trong gương và phim hình sự Hong Kong Đội chống tham nhũng.

Thúy Anh