Thời gian không có nghĩa lý gì trong 'Fast & Furious'

Cách biệt tuổi tác giữa Deckard và Hattie Shaw

Nhân vật mới nhất được giới thiệu trong Hobbs & Shaw là Hattie - em gái của Deckard Shaw. Không giống như mẹ và các anh em trai của mình, Hattie tránh xa cuộc đời tội phạm, trở thành điệp viên của MI6. Trong phân cảnh Deckard vào tù thăm mẹ, Magdalene Shaw đã hồi tưởng quãng thời gian Deckard và Hattie còn bé. Phim không đề cập đến tuổi của hai nhân vật nhưng nhìn hình ảnh lúc còn nhỏ, Deckard chỉ hơn Hattie vài tuổi.

Ở ngoài đời, Jason Statham - nam diễn viên thủ vai Deckard Shaw năm nay 52 tuổi, Vanessa Kirby 31 tuổi. Mặc dù nhìn Statham trẻ hơn tuổi thật, còn Kirby trông khá chín chắn nhưng vẫn thấy rõ sự cách biệt. Bởi vậy khi phim mới phát hành, khán giả đã đồng loạt "bắt lỗi" nhà làm phim. Họ cho rằng hai diễn viên sinh cách nhau 20 năm. Nhưng hình ảnh hồi nhỏ trông không giống một cô bé 10 tuổi đang chơi đùa với anh trai 30 tuổi.

Chênh lệch tuổi tác thấy rõ khi Kirby và Statham chung khung hình.

Con gái Luke Hobbs không lớn thêm tí nào

Lần đầu tiên Samantha - con gái Luke Hobbs - được giới thiệu là trong Furious 7 (2015). Cô bé đến thăm bố sau trận chiến với Deckard Shaw. Sau đó, Samantha tiếp tục xuất hiện trong The Fate of the Furious (2017). Nhân vật này ban đầu do Eden Estrella thủ vai, đến Hobbs & Shaw thì được chuyển cho diễn viên nhí Eliana Sua.

Phần đầu tiên Samantha xuất hiện, cô bé khoảng 9 tuổi. 4 năm trôi qua, đáng lẽ giờ Sam phải trông giống học sinh trung học hơn. Việc thay đổi diễn viên khiến tuổi nhân vật không còn hợp lý.

Eliana Sua được cho là trông nhỏ hơn tuổi của nhân vật.

Eden Estrella - diễn viên đầu tiên đóng Samantha Hobbs - giờ đã ra dáng thiếu nữ.

Con trai Dom 4 tuổi vẫn là trẻ sơ sinh

Dominic Toretto và nữ đặc vụ Elena Leves trở thành một cặp kể từ Fast Five (2011) vì Dom tưởng bạn gái Letty đã chết. Đến Fast & Furious 6 (2013), Dom biết được người yêu cũ vẫn còn sống. Elena khuyên Dom trở về với Letty, mối quan hệ giữa họ cũng chấm dứt.

Ở The Fate of the Furious (2017), Dom phát hiện mình có một đứa con chung với Elena, cậu bé được đặt theo tên người đồng đội quá cố, Brian Toretto. Tuy nhiên khi hai cha con hội ngộ, Brian Toretto vẫn là một đứa trẻ sơ sinh. Dom và Elena đã chia tay 4 năm. Con trai họ đáng nhẽ phải là cậu nhóc 3-4 tuổi biết đi, thay vì vẫn nằm trong nôi và được bế bồng.

Con trai của Dominic Toretto.

Thúy Anh