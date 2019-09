Tom Holland thích bộ giáp màu đen nhất vì... dễ đi vệ sinh

Mỗi Avengers thường có nhiều trang phục khác nhau, thay đổi liên tục giữa các phim. Spider-Man có 4 bộ giáp, bao gồm: bộ trang phục đầu tiên Peter Parker tự chế, bộ Iron Spider tích hợp công nghệ hiện đại do Tony Stark chế tạo, bộ Stealth Suit do Nick Fury tặng và bộ Upgraded Suit "Bé Nhện" tự thiết kế trước khi chiến đấu trong Far From Home.

Trong số bốn trang phục, bộ Iron Spider "xịn xò" nhất, được Tony Stark phát triển dựa trên công nghệ nano, tích hợp nhiều tính năng tiên tiến. Nó cho phép người dùng có thể tự thở được ngoài không gian, bảo vệ chủ nhân khỏi những tổn thương, có sức chịu lực, chịu bền cao. Phía sau lưng được trang bị thêm bốn chiếc chân nhện, có thể sử dụng như lưỡi kiếm khi kích hoạt chế độ Instant Kill. Ở cổ tay có máy phun tơ bọc giáp, hỗ trợ sinh sản tơ nhện giúp Spider-Man không lo bị hết tơ khi đang chiến đấu. Ngoài ra, Tony Stark còn có thể điều khiển bộ giáp từ xa vì nó được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo Friday do anh sáng tạo.

Trang phục Iron Spider dùng trong Avengers: Infinity War.

Dù sở hữu nhiều chức năng ưu việt, Iron Spider không phải bộ giáp Tom Holland - nam diễn viên đảm nhiệm vai Người Nhện - yêu thích nhất. Tại sự kiện Keystone Comic Con diễn ra cuối tuần trước, Holland tiết lộ bộ trang phục yêu thích nhất của mình.

"Tôi thích bộ Stealth Suit nhất, vì một lý do mang tính chủ quan: nó là bộ giáp duy nhất tôi có thể dùng trong phòng vệ sinh. Chỉ cần kéo khóa xuống là xong. Tôi nhiều lần yêu cầu bộ phận phục trang may thêm khóa kéo vì rất bất tiện mỗi khi cởi ra, rồi lại mặc vào để đi vệ sinh. Nhưng mỗi khi tôi nói, họ lại bảo 'Không'", Tom Holland giãi bày, theo ComicBook.

Stealth Suit màu đen cho phép Nhện Nhọ ẩn mình chiến đấu trong bóng đêm.

Khó đi vệ sinh không phải bất tiện duy nhất của Tom Holland mỗi khi mặc giáp Người Nhện. Trang phục của một số nhân vật khác được tạo bằng kỹ xảo CGI, nhưng Holland phải thực sự khoác bộ đồ nóng nực và bó sát đó lên người.

Cuối tháng 6, Jon Watts - đạo diễn phim Spider-Man: Far From Home - chia sẻ bức ảnh hậu trường hài hước tiết lộ cách Spider-Man uống nước. Vì không thể cởi đồ ra, Tom Holland phải dùng ống hút dài chuyên dụng, nhét xuyên qua một mắt trên chiếc mặt nạ để thưởng thức cà phê.

Bức ảnh Jon Watts chia sẻ trên Instagram hôm 27/6.

Trong số 3 series Người Nhện, phim của Tom Holland thành công nhất. Nhân vật của anh tưởng như phải chia tay vũ trụ điện ảnh Marvel vì Sony - Disney không đạt được thỏa thuận làm ăn. Tuy nhiên mới đây, Holland tiết lộ, Sony vẫn sản xuất phần tiếp theo và để nam diễn viên tiếp tục đảm nhiệm vai diễn.

Một tin đồn khác được Collider Podcast tiết lộ hôm nay, Holland sẽ có một vai cameo trong phim Venom. Theo nguyên tác truyện tranh, Venom là kẻ thủ số một của Spider-Man. Nhân vật này từng được Sony giới thiệu trong bộ phim riêng cùng tên năm 2018.

Thúy Anh