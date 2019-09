Top 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất 2019

Nam diễn viên cơ bắp 'The Rock' Dwayne Johnson là người được trả lương cao nhất trong giới diễn viên của năm 2019. Thu nhập của anh tính từ 1/6/2018 đến 1/6/2019 là 89,4 triệu USD. Chăm chỉ đóng phim nên không ngạc nhiên khi 'The Rock' đứng đầu danh sách nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. 'The Rock' Dwayne Johnson có một năm thành công khi bom tấn Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw của anh có doanh thu ấn tượng. Nam diễn viên này còn có bộ phim Jumanji: The Next Level chuẩn bị ra rạp.