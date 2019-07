Top 10 phim thành công nhất nửa đầu 2019

Hai bom tấn của Marvel bỏ xa các đối thủ khác với doanh thu tỷ đô.

Avengers: Endgame

Doanh thu: 2,76 tỷ USD

Đến nay, đây là bom tấn lớn nhất trong lịch sử Marvel. Phim quy tụ toàn bộ siêu anh hùng trong vũ trụ, với màn trình diễn đẹp mắt được đánh giá cao ở cuối phim. Tác phẩm đem lại cái kết hoàn hảo cho hành trình 11 năm và 22 bộ phim trước đó. Được mệnh danh là sự kiện lịch sử của nền điện ảnh thế giới, Avengers: Endgame đã đánh bại nhiều tác phẩm khác như Titanic, Star Wars: The Force Awakens... để trở thành bom tấn ăn khách thứ hai thời đại. Hiện bộ phim vẫn được công chiếu tại một số quốc gia, dự đoán đánh bại Avatar để chiếm danh hiệu phim ăn khách nhất thời đại.

Captain Marvel

Doanh thu: 1,12 tỷ USD

Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và nhân vật Captain Marvel (Brie Larson thủ vai), bộ phim vẫn đạt doanh thu cao thứ hai nửa đầu 2019. Có thể nói, thành công của Captain Marvel đến từ hiệu ứng truyền thông, quảng bá của hãng phim. Marvel Studios đã khiến khán giả tò mò về nhân vật này trước gần một năm, cùng với việc truyền thông rằng đây là nhân vật có sức mạnh khủng khiếp, là quân át chủ bài đánh bại ác nhân Thanos trong Avengers: Endgame. Nhiều khán giả thẳng thắn chia sẻ, xem Captain Marvel chỉ để hiểu mạch phim của Avengers: Engame phát hành ngay sau đó, chứ không đánh giá cao nội dung.

Aladdin

Doanh thu: 926 triệu USD

Thành công của Aladdin là điều ngạc nhiên lớn với công chúng. Trước khi phát hành, bộ phim gây tranh cãi về hình tượng thần đèn "xanh lét" do tài tử Will Smith đảm nhiệm. Tuy nhiên sau đó phim lại tạo ra "cơn bão phòng vé" với doanh thu mở màn 91,5 triệu USD. Đến nay sau 7 tuần phát hành, Aladdin vẫn trụ vững trong top 5 phim ăn khách nhất tuần.

Toy Story 4

Doanh thu: 667 triệu USD

Toy Story 3 từng đem đến cái kết rất trọn vẹn cho các nhân vật trong phim nên khi có thông tin hãng Pixar tiếp tục sản xuất phần 4, người hâm mộ lo lắng sẽ bị hỏng cốt truyện, càng làm càng dở giống một số series phim khác.

Sự trở lại của Toy Story 4 đã đập tan sự hoài nghi của khán giả suốt nhiều năm qua. Bộ phim thành công ngoài mong đợi, đạt 100% đánh giá tích cực của các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes, trở thành phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ tư, xếp sau Incredibles 2, Finding Dory và Shrek The Third.

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Doanh thu: 519 triệu USD

Hollywood nửa đầu 2019 chứng kiến sự thất bại của những phần phim tiếp theo, điển hình như X-Men: Dark Phoenix, Men in Black: International... nhưng How to Train Your Dragon không nằm trong số đó. Phần phim với mục đích kết thúc cả thương hiệu đã mang lại cái kết cảm động, giúp tác phẩm thắng lớn tại phòng vé.

Pokemon Detective Pikachu

Doanh thu: 429 triệu USD

Chú chuột điện nổi tiếng Pikachu trở lại vô cùng sống động với phiên bản live-action do Ryan Reynolds - nam diễn viên thủ vai Deadpool - lồng tiếng. Nội dung phim đơn giản nhưng phần hình ảnh cùng kỹ xảo ấn tượng đã thu hút nhóm đối tượng khán giả gia đình. Với thành công đầu tiên, hãng Warner Bros đang triển khai kế hoạch thực hiện tiếp phần hai của bộ phim.

Alita: Battle Angle

Doanh thu: 404 triệu USD

Alita là một trong những dự án cuối cùng của Fox trước khi về cùng một nhà với Disney. Tác phẩm do đạo diễn lừng danh James Cameron sản xuất. Mặc dù không được giới phê bình đánh giá cao, bộ phim dựa trên truyện tranh Nhật Bản vẫn thành công lớn tại phòng vé. Tuy nhiên, việc có sản xuất thêm phần hai hay không là do Disney quyết định sau khi hai hãng này sát nhập.

Shazam!

Doanh thu: 364 triệu USD

Sau thành công của Aquaman vào cuối năm ngoái, năm nay, vũ trụ điện ảnh DC (DCEU) chỉ phát hành một tác phẩm duy nhất. Bộ phim thuộc thể loại hài hước, gia đình kể về nhân vật siêu anh hùng "trẻ con" nhất màn ảnh. So với các bộ phim khác của DC, 364 triệu USD không phải là con số lớn nhưng đủ để Shazam có chỗ đứng trong top 10 phim ăn khách nửa đầu 2019.

John Wick 3: Parabellum

Doanh thu: 312 triệu USD

Nửa đầu năm nay, John Wick 3 đã góp công đánh bật Avengers: Endgame khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu 3 tuần liên tiếp. Sát thủ máu lạnh khiến người xem mãn nhãn với những màn đấu súng đẹp mắt qua diễn xuất của diễn viên hành động gạo cội Keanu Reeves. Parabellum là phần thành công nhất của thương hiệu John Wick, với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 55 triệu USD.

Us

Doanh thu: 254 triệu USD

Đạo diễn Jordan Peele từng rất thành công với phim kinh dị Get Out bởi vậy bộ phim tiếp theo với chủ đề tương tự của anh được săn đón từ trước khi ra rạp. Us là bộ phim "hack não" chứa nhiều "cú twist" ngoạn mục khiến người xem ngỡ ngàng, cùng với đó là nhiều chi tiết khó hiểu buộc người xem phải suy đoán. Phim cũng lồng ghép nhiều hình ảnh ẩn ý gắn liền với bản ngã của con người và những vấn đề chính trị Mỹ.

Thúy Anh