Top phim hài hước về những ông bố bá đạo

Big Daddy (Người cha vĩ đại - 1999)

Adam Sandler vào vai Sonny Koufax - một anh chàng lười biếng vô công rồi nghề. Sau khi bạn gái chán nản rời bỏ anh, Sonny nảy ra ý tưởng nhận nuôi một cậu bé năm tuổi để thể hiện sự trưởng thành của mình. Nhưng mọi thứ không như tưởng tượng. Sonny nhận ra việc trở thành bố nuôi không hề đơn giản, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn.

Big Daddy là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của Adam Sandler, giúp anh khẳng định tài năng trong dòng phim hài.

The Game Plan (Kế hoạch làm bố - 2007)

Bộ phim xoay quanh Joe Kingman, anh chàng độc thân say mê sự nghiệp cầu thủ và chỉ quan tâm tới bản thân. Bỗng một ngày, Joe phải đối mặt với trách nhiệm làm cha. Một cô bé 8 tuổi xuất hiện trước cửa nhà anh và tự giới thiệu mình là con gái Joe - kết quả từ cuộc hôn nhân chóng vánh đã kết thúc từ lâu. Theo lời cô bé, người mẹ gửi cô đến cho anh chăm sóc để nối lại mối quan hệ cha con vốn chưa từng tồn tại trước đó.

Chàng khổng lồ Dwayne "The Rock" Johnson và cô bé Madison Pettis đã có màn kết hợp duyên dáng trong The Game Plan. Cặp cha con ngay lập tức chiếm được tình cảm của khán giả. Bộ phim trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của The Rock, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với đối tượng khán giả gia đình.

Daddy's Home (Bố ngoan, Bố hư - 2015)

Mọi chuyện bắt đầu khi Brad (Will Ferrell) cưới Sara và trở thành cha dượng của hai đứa con riêng. Ngay khi Brad bắt đầu thân thiết với hai đứa trẻ thì cha ruột của chúng là Dusty (Mark Wahlberg) xuất hiện. Dusty không giấu giếm kế hoạch đẩy Brad ra khỏi gia đình và giành lại vợ con mình. Từ đây, những tình huống bi hài liên tiếp xảy ra.

Ngoài nội dung thú vị, sức hút của phim còn đến từ biệt tài "pha trò" của cây hài có thâm niên Will Ferrell và màn tấu hài không kém cạnh của ngôi sao hành động Mark Wahlberg. Bộ phim đã thành công trong việc xây dựng hai nhân vật tương phản đầy hài hước và đem lại nhiều bài học quý giá trong cách dạy con cái.

Sau thành công của phần đầu tiên, phim được làm thêm phần hai, phát hành năm 2017.

Playing with Fire (Đùa với lửa - 2019)

Jake Carson (John Cena) là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Khi vụ cháy rừng xảy ra, đội cứu hỏa lên đường giải cứu ba anh chị em đang mắc kẹt trong một căn nhà.

Vì không tìm được ba mẹ của chúng, cả đội bỗng trở thành người giữ trẻ bất đắc dĩ. Những lính cứu hỏa tinh nhuệ lúng túng vì không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Khi cuộc sống và công việc bị đảo lộn, họ nhận ra: những đứa trẻ cũng giống như đám cháy, rất dữ dội và không thể lường trước.

Ngoài sự dẫn dắt của huyền thoại đô vật John Cena, phim còn có sự tham gia của những cây hài nổi tiếng như Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Tyler Mane...

Playing with Fire (Đùa với lửa) dự kiến ra rạp từ 8/11.

Playing with fire Trailer Trailer phim Playing with Fire.

Thúy Anh