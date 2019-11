Trung Quốc hủy chiếu bộ phim 'bôi nhọ' Lý Tiểu Long

Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino do Brad Pitt và Leonardo DiCaprio thủ vai chính. Bộ phim khởi chiếu tại Mỹ từ 26/7, đến nay đã thu hơn 366 triệu USD trên toàn cầu. Phim dự kiến sẽ phát hành tại Trung Quốc ngày 25/10.

Trung Quốc là thị trường khổng lồ, được kỳ vọng sẽ giúp đẩy doanh thu bộ phim lên 400 triệu USD. Tuy nhiên, theo nguồn tin giấu tên của THR, Once Upon a Time in Hollywood đã bị hủy chiếu vô thời hạn ở nước này.

Chính phủ Trung Quốc chưa công bố lý do. Nhưng Bona Film Group - hãng đồng sản xuất, có trụ sở ở Bắc Kinh - cho biết, quyết định này có thể bắt nguồn từ vai diễn về "ông hoàng võ thuật" Lý Tiểu Long. Trong phim, đạo diễn khắc họa Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) là kẻ cao ngạo, hiếu thắng, ra lời thách đấu với một diễn viên đóng thế nhưng bị hạ gục. Bạn bè và gia đình của Lý đã đồng loạt lên tiếng phản đối vì cho rằng mô tả trong phim không giống với cố diễn viên ngoài đời thực.

Trong phim, vua võ thuật Lý Tiểu Long không đánh hạ được một diễn viên đóng thế.

Theo nguồn tin thân cận của Bona, Lý Hương Ngưng - con gái Lý Tiểu Long - đã đưa lời kêu gọi trực tiếp tới Cục Điện ảnh Trung Quốc, yêu cầu hãng phim sửa lại vai diễn của cha cô. Trước đó, cô từng "tố" Tarantino không thành thật, nhập nhằng giữa hư cấu và đời thực. Cô cũng khó chịu khi cha mình bị đem ra làm trò cười trong phim.

Lý Hương Ngưng (Shanon Lee) - con gái cố võ sĩ. Ảnh: Vincent Yu/Shutterstock.

Đáp lại những chỉ trích của khán giả và người nhà Lý Tiểu Long, Tarantino cho biết: "Lý là người cao ngạo. Tôi không bịa ra cách anh ấy nói chuyện. Tôi từng nghe thấy anh ấy nói những điều kiểu như vậy rồi". Giải thích về tình tiết Lý tự tin có thể đánh bại Muhammad Ali, Tarantino cho biết nó được dựa trên lời tường thuật của vợ anh ấy trong một cuốn tiểu sử. Bởi vậy, câu thoại đó có cơ sở, không phải cố tình bôi xấu cố diễn viên.

Đây không phải lần đầu tiên Taratino gặp rắc rối khi phát hành phim ở Trung Quốc. Năm 2012, tác phẩm Django Unchained được cấp phép công chiếu nhưng bất ngờ bị hủy bỏ sau đêm ra mắt. Một quan chức cấp cao cho rằng bộ phim quá bạo lực. Tác phẩm đã bị hoãn để cắt duyệt lại và tái phát hành một tháng sau đó. Tuy nhiên, phim rơi vào tình trạng ế ẩm vì phiên bản lậu chưa được chỉnh sửa đã bị phát tán rộng rãi.

Thúy Anh