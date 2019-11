Tương lai mơ hồ của Ant-Man ở vũ trụ Marvel

Khi công bố các dự án tiếp theo cho Giai đoạn 4, hãng đã hoàn toàn ngó lơ Ant-Man. Người hâm mộ dự đoán Người Kiến sẽ xuất hiện trở lại vào Giai đoạn 5 (sau 2021). Tuy nhiên, tương lai thật sự thế nào vẫn rất mơ hồ.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, chủ tịch Marvel Kevin Feige trả lời khá khó hiểu về kế hoạch tiếp theo cho nhân vật này: "Các quân cờ đã được sắp xếp có chủ đích sau Endgame. Kể cả những người ở hội đồng quản trị cũng không biết hết mọi thứ".

Theo Feige, Người Kiến vẫn "nằm trong kế hoạch" của hãng phim nhưng không tiết lộ cụ thể hơn hướng đi sắp tới là gì. Anh đóng vai trò nòng cốt trong Avengers: Endgame. Sau khi vô tình được một con chuột giải thoát khỏi cõi lượng tử, Ant-Man đã giúp cả đội tìm ra cách giải cứu vũ trụ. Lần cuối cùng anh xuất hiện trong Endgame là cảnh dự đám tang của Tony Stark.

Vai Ant-Man của Paul Rudd là nhân vật hài hước, thông minh, luôn có những ý kiến hay ho.

Ant-Man đã bị nhốt trong thế giới lượng tử 5 năm, bị cô lập và không có chút liên hệ vào nào với thế giới bên ngoài. Sau sự kiện Endgame, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn bên cạnh gia đình và con gái Cassie. Cô bé đã trải qua 5 năm tuổi mới lớn mà không có bố bên cạnh. Có thể việc anh vắng bóng trong giai đoạn 4 vì muốn tạm dừng công việc siêu anh hùng để bù đắp cho con.

Nếu không có phim riêng trong hai năm tới, có thể Ant-Man sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong loạt phim tiếp theo như Black Widow, Shang-Chi, Spider-Man 3... hoặc các phim truyền hình trên Disney+ như The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Haweye...

Ant-Man 3 có thể sẽ hé lộ thêm về Ava Starr / Ghost. Ghost đã được nhóm nhân vật chính giúp đỡ và "chữa bệnh" nhưng số phận và tương lai vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, bộ phim cũng có thể khai thác thêm về Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer đóng) - mẹ của Hope Van Dyne. Quãng thời gian 30 năm bị kẹt trong lượng tử giới đã giúp cơ thể bà "tiến hóa" theo cách không thể lý giải để tồn tại trong môi trường này.

Trong thời gian tạm nghỉ đóng phim Marvel, Paul Rudd vẫn tham gia các dự án phim ảnh khác. Sắp tới, anh sẽ xuất hiện trong Living with Yourself - series mới của Netflix phát hành ngày 18/10. Trong phim, anh sẽ đảm nhiệm hai nhân vật cùng lúc.

Thúy Anh (Theo CinemaBlend)