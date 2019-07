Vai diễn tệ nhất trong sự nghiệp của sao Hollywood

Kate Winslet (vai Rose DeWitt Bukater)

Khi thực hiện bộ phim Titanic vào năm 1997, đạo diễn James Cameron đã chọn Kate Winslet cho vai nữ chính. Cameron nói rằng Winslet "có thứ mà bạn đang tìm kiếm" và rằng có "một nét đặc biệt trên gương mặt, trong đôi mắt" mà ông "chỉ biết rằng mọi người sẽ đều sẵn sàng cùng cô đi đến hết chặng đường".

Rose là một cô gái 17 tuổi, xuất thân từ Philadelphia, bị buộc đính hôn với một người giàu có để trả nợ cho gia đình. Rose lên tàu RMS Titanic ở khoang hạng nhất và tại đó cô đã gặp Jack, bắt đầu một tình yêu cháy bỏng với anh.

Vai Rose đã giúp Kate Winslet có được một đề cử Oscar năm 1998. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên lại không hề hài lòng với vai diễn này. Trong sự kiện kỷ niệm 15 năm phim Titanic, Kate Winslet đã nói với CNN rằng cô muốn quay lại bộ phim này một lần nữa vì không hiểu sao mình lại có màn trình diễn như vậy trong phim. Cô cũng chê chất giọng của mình khó nghe, ngay cả cô cũng cảm thấy khó chấp nhận.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Harry Potter đã giúp cái tên Daniel Radcliffe trở nên phổ biến. Nhưng nam diễn viên này vẫn không hài lòng với diễn xuất của mình trong phim.

Vào 2014, Daniel Radcliffe chia sẻ với Daily Mail rằng phần phim yêu thích nhất trong toàn bộ series Harry Potter là Order of the Phoenix. Còn phần phim thứ sáu, The Half-Blood Prince, là phần phim ít yêu thích nhất. Giải thích về điều này, Daniel Radcliffe nói, anh cảm thấy thất vọng với diễn xuất của mình trong phần 6. Từ phần 1 đến phần 5 của phim, diễn xuất của Daniel Radcliffe đều tiến bộ nhưng đến phần 6 thì không.

Dù Daniel Radcliffe không nói rõ ràng, nhiều người cho rằng diễn xuất của nam diễn viên trong phần The Half-Blood Prince bị ảnh hưởng bởi việc uống rượu. Daniel Radcliffe từng chia sẻ về việc lạm dụng bia rượu vào năm 2012 rằng anh không bao giờ uống rượu trên phim trường nhưng nhiều hôm, Daniel Radcliffe đã say từ hôm trước và mang dư âm này đến đóng phim. Có lẽ đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của anh.

Robert Pattinson (Edward Cullen)

Vai diễn khiến Robert Pattinson nổi danh toàn cầu là vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Chạng vạng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephenie Meyer đã thu hút một lượng không nhỏ khán giả tuổi teen, biến Robert Pattinson trở thành thần tượng của giới trẻ.

Tuy nhiên, ngay khi quảng bá cho phim, Robert Pattinson đã có những nhận xét không mấy tích cực về vai diễn này. Theo nam diễn viên, Edward Cullen không hề giống như bất cứ nhân vật ma cà rồng nào của màn ảnh. "Tôi hầu như không được làm bất kỳ việc giống ma cà rồng nào. Tôi không được giết bất cứ ai".

Halle Berry (Catwoman)

Năng lực diễn xuất của Halle Berry đã được chứng minh bằng một giải Oscar cho nữ chính xuất sắc trong Monster's Ball vào năm 2002.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau, Halle Berry đã bị gọi tên cho giải thưởng Mâm xôi vàng cho nữ diễn viên tệ nhất trong Catwoman. Thẳng thắn lên nhận giải thưởng, nữ diễn viên da màu đã gửi lời cảm ơn tới hãng phim Warner Brothers đã cho cô cơ hội được tham gia vào một bộ phim tệ kinh khủng. "Đó là những gì sự nghiệp của tôi cần. Tôi đã ở trên đỉnh cao và sau đó, Catwoman đã đưa tôi tới đáy vực", Halle Berry phát biểu.

Mark Wahlberg (Dirk Diggler)

Bộ phim hài người lớn Boogie Nights của đạo diễn Paul Thomas Anderson đã mang đến sự nổi tiếng cho Mark Wahlberg. Trong phim, anh đóng vai ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng Dirk Diggler. Phim sau đó đã được coi là một tác phẩm kinh điển.

Tuy mang đến thành công, nam diễn viên vẫn thú nhận đây là vai diễn sai lầm của mình. Bởi Mark Wahlberg là một người Công giáo sùng đạo và vai diễn này đã chạm tới tín ngưỡng của anh. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi chỉ luôn hy vọng rằng Chúa là một người hâm mộ phim và cũng tha thứ, bởi vì tôi đã làm một số lựa chọn tồi tệ trong quá khứ. Boogie Nights nằm ở đầu danh sách".

