Vụ án mạng ở hãng thời trang Gucci được dựng thành phim

Sự việc từng gây chấn động làng thời trang Italy thập niên 1990. Maurizio Gucci - cháu nội của người sáng lập hãng thời trang Gucci - kết hôn với Patrizia Reggiani. Hai người đến với nhau vì tình yêu và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất bấy giờ.

Năm 1983, Maurizio được hưởng 50% cổ phần Gucci sau khi cha qua đời. Với số tiền thừa kế, ông bắt tay thực hiện những dự định mà không nghe theo lời khuyên của Reggiani. Hai năm sau, khi mẫu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng, Maurizio xách vali đến ở với tình nhân.

Maurizio và Reggiani vào tháng 5/1972. Ảnh: Del Puppo.

Năm 1993, Maurizio kinh doanh thua lỗ, khiến Gucci thiệt hại hàng triệu USD và phải bán thương hiệu với giá 120 triệu USD. Năm 1994, cặp đôi chính thức ly hôn và Maurizio bị ám sát năm 1995. Hai năm sau đó, cảnh sát phát hiện ra Reggiani có liên quan đến cái chết của chồng cũ. Bà bị bắt và kết án 26 năm tù nhưng nhờ cải tạo tốt nên được ra tù sớm, vào năm 2016.

Theo Deadline, vụ án này sẽ được dựng thành phim do Ridley Scott đạo diễn. Kịch bản được Roberto Bentivegna viết dựa trên cuốn sách The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed của tác giả Sara Gay Forden.

Nữ ca sĩ dị biệt Lady Gaga được chọn vào vai Reggiani,

Lady Gaga sẽ vào vai Patrizia Reggiani. Đây là dự án điện ảnh tiếp theo của nữ ca sĩ sau A Star Is Born. Tháng 2 năm nay, Lady Gaga vừa giành giải Oscar hạng mục Bài hát trong phim hay nhất (ca khúc Shallow, phim A Star Is Born). Đây cũng là giải Oscar đầu tiên cô giành được trong sự nghiệp.

Hiện, chưa có thông tin về tên cũng như ngày phát hành của bộ phim.

Thúy Anh