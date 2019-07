Bảo Thanh - Trung Anh không tập trước cảnh 'vượt cạn' trong 'Về nhà đi con'

Tập 62 phim Về nhà đi con lên sóng tối 10/7 để lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Vũ (Quốc Trường) nghi ngờ Thư (Bảo Thanh) nhắn tin dằn mặt "người thứ ba" là Nhã nên đã buông lời sỉ vả vợ. Thậm chí Vũ còn dọa sẽ không thanh toán tiền theo hợp đồng hôn nhân. Mặc vợ cận kề ngày lâm bồn, Vũ đi nước ngoài cùng Nhã.

Ông Sơn đưa Thư vào viện cấp cứu.

Thư bất ngờ chuyển dạ sớm. Ông Sơn (NSƯT Trung Anh) là người đưa con gái vào viện cấp cứu. Ở bệnh viện, Thư khóc nức nở vì đau và lo lắng. Cô mếu máo, nhờ bố gọi điện cho chồng. Không có Vũ bên cạnh trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Thư nắm tay bố, khóc nấc vì sợ hãi: "Bố ơi, đừng để con ở đây một mình".

Thư được bác sĩ thông báo bị suy thai cấp do bong nhau non, buộc phải mổ gấp. Đặt bút ký vào cam kết để Thư được mổ, ông Sơn bất an. Gương mặt ông lộ rõ vẻ lo lắng, thất thần bởi ám ảnh trong quá khứ khi vợ ông sinh Dương (Bảo Hân) rồi chẳng may qua đời.

Thư thất thần sau khi sinh con.

Diễn xuất của Trung Anh và Bảo Thanh được khán giả khen ngợi. Nhiều khán giả nhận định, qua cách diễn của Bảo Thanh, họ thấy hình bóng của chính mình, cảm nhận được nỗi đau và tâm trạng lo lắng, bồn chồn khi chuẩn bị sinh con. Bên cạnh đó, lối diễn nhập tâm của Trung Anh cũng khiến nhiều người xúc động và thương bố mẹ mình nhiều hơn.

"Tôi rùng mình khi xem cảnh Thư vượt cạn. Đúng là lúc đau đớn nhất, hoạn nạn nhất, không có ai, ngoài bố mẹ ở bên cạnh bạn", "Xem đoạn Thư trở dạ nhưng chỉ có bố ở bên, nhớ bố quá. Nhớ ngày xưa đi sinh, lúc chuẩn bị vào phòng mổ, cũng chỉ có bố. Bố ngồi đợi mình tỉnh rồi mới ra về", "Chưa bộ phim Việt nào lấy nhiều nước mắt của tôi như Về nhà đi con. Thương Thư quá. Giai đoạn sinh tử mà không có chồng bên cạnh. Vào phòng mổ rất lạnh. Nhưng lòng cô ấy còn lạnh hơn. Chẳng gì tủi hổ hơn cảm giác đi sinh mà không có chồng bên cạnh", "Chảy nước mắt với câu 'Vũ nghe điện thoại đi con, người cái Thư cần lúc này là con chứ không phải bố'. Thế mới biết bố mẹ bao dung và thương con thế nào!", một số khán giả bình luận.

Chia sẻ với iOne, Bảo Thanh cho biết, cô từng một lần trải qua sinh nở nên hiểu cảm giác phụ nữ cần chồng tới mức nào khi vượt cạn. Diễn cảnh đi sinh, cô tưởng tượng và dồn tâm lý nhân vật qua cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt. "Hôm quay cảnh này ở Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội), khán giả kéo đến rất đông. Phim thu tiếng trực tiếp nên tôi rất áp lực. Đáp chuyến bay muộn tối qua, tôi mở điện thoại ra thì nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả, đặc biệt là các bà, các mẹ từng trải qua sinh nở nhưng vì một lý do nào đó mà không có ông xã bên cạnh".

Bảo Thanh nhận định, cảm xúc mà khán giả có được là do nhiều yếu tố cộng hưởng. "Bố Sơn tạo cảm hứng cho tôi rất nhiều. Sau cảnh quay bố đau khổ vì ám ảnh cái chết của vợ và thương con gái, tôi nhập tâm hơn vào nhân vật. Điều đó giúp tôi có được cảm xúc tự nhiên nhất. Những chia sẻ của khán giả khiến tôi rất xúc động. Đó là những gì tôi từng trải qua", cô nói.

Trung Anh không tập diễn trước để giữ cảm xúc.

Trong khi đó, NSƯT Trung Anh cho biết, ông và Bảo Thanh không trao đổi gì khi bước vào cảnh quay. "Chúng tôi không trao đổi trước vì ai cũng nắm vững kịch bản. Chúng tôi đề nghị đạo diễn không tập, để giữ tốt cảm xúc. Mất hai đúp để tôi và Thanh hoàn thành cảnh quay", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trung Anh nhận định, vai ông Sơn rất dễ đóng, song để đóng hay lại rất khó. Với những cảnh tâm lý, xúc động, các diễn viên nữ sẽ dễ làm hơn diễn viên nam. Đối với diễn viên nam như ông, để khóc được đòi hỏi kịch bản phải thật, câu chuyện phải thực tế. "Cảnh tôi chảy nước mắt vì thương con, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thật của một người cha dành cho con. Cảnh ấy, tôi đã hồi tưởng cảnh đưa vợ đi đẻ, nhưng vợ mất. Nghĩ lại hoàn cảnh của Thư cũng như vậy. Tôi thương Thư thật nên chảy nước mắt", ông nói.

Ông cho biết, phim hiện tại vẫn hot vì kịch bản viết tốt lại không đao to búa lớn, hướng đến giá trị gia đình. Sự thực tế, ít sử dụng kỹ thuật khi diễn của diễn viên đã mang lại sức hút cho phim.

Về nhà đi con phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV1. Phim đã chiếu đến tập 62. Tập 63 sẽ lên sóng tối 11/7.

