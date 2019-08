Dàn sao hài sẽ bớt 'lố' khi xuất hiện trong 'Pháp sư mù'

Đây là dự án điện ảnh mở rộng từ web drama triệu view trên YouTube - Ai chết giơ tay của diễn viên trẻ Huỳnh Lập. Lần đầu phát triển phim online thành tác phẩm điện ảnh, nam nghệ sĩ 9x không ngại đầu tư nội dung, mời dàn diễn viên tên tuổi tham gia, với kinh phí đầu tư đến thời điểm hiện tại hơn 17 tỷ đồng.

Phim mang màu sắc tâm linh, kỳ bí nhưng nhà sản xuất khẳng định sẽ không sa đà vào yếu tố "mê tín dị đoan". Phim vẫn được lồng ghép những tiếng cười nhưng mang thông điệp nhân văn, qua sự góp mặt của dàn sao Việt Hương, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Lê Giang, Khả Như, Quang Trung...

Nhiều diễn viên hài nổi tiếng tham gia dự án tâm linh của Huỳnh Lập.

Hai gương mặt kỳ cựu của làng hài gồm Đại Nghĩa và Việt Hương xuất hiện đầy bí ẩn trên poster vừa được NSX tung ra. Nhân vật Út Quái (Đại Nghĩa thủ vai) là một pháp sư dạn dày kinh nghiệm với vốn hiểu biết vô cùng sâu sắc về tâm linh, được người dân trong vùng cả nể, là chìa khóa trong hành trình của Tinh Lâm (Huỳnh Lập đóng). Trong khi đó, bà An - người mẹ đơn thân (do Việt Hương đảm nhận) gây ấn tượng với tính cách thiện lương, luôn tích đức cho gia đình. Là diễn viên hài quen mặt nhưng khi đảm nhận vai diễn này, họ cho biết sẽ bớt "lố" so với cách diễn thường thấy để thể hiện đúng tinh thần mà bộ đôi đạo diễn Huỳnh Lập Lý Minh Thắng muốn truyền tải.

Khả Như trong vai người chị Nguyệt Minh của "Pháp Sư Mù" là hình ảnh lột xác hoàn toàn. Cô lần đầu xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, khoe tài võ thuật thay vì tính cách lầy lội như các dự án trước.

Quang Trung chia sẻ về vai Thụy Du: "Phim có rất nhiều tình huống tréo ngoe xảy ra. Tôi ngoài đời chưa bao giờ cảm nhận được linh hồn khác ở trong cơ thể. Nhưng khi hóa vai thành Thụy Du, đôi khi tôi cảm giác mình không còn là mình nữa. Dù nhân vật có hài hước đến thế nào đi chăng nữa nhưng khi đi lên màn ảnh rộng, Trung tiết chế hết mức có thể và không thể quá 'lố' như phim chiếu mạng".

Teaser trailer 'Pháp sư mù' Teaser trailer 'Pháp sư mù'.

Teaser trailer thứ hai vừa ra mắt tiếp tục khiến khán giả tò mò khi mang đến không khí bí ẩn, nghẹt thở. "Từ trước đến giờ khán giả luôn coi Huỳnh Lập là một diễn viên hài. Điều đó khiến Lập vô cùng áp lực. Không phải lúc nào Huỳnh Lập cũng có thể diễn hài mang đến tiếng cười cho khán giả. Trong thâm tâm, Huỳnh Lập luôn mong mỏi có một vai diễn sâu sắc, có cả bi kịch. Không còn cách nào khác, Huỳnh Lập phải tự tạo cho mình vai Tinh Lâm đủ hỷ nộ ái ố. Hy vọng sự lột xác lần này của Lập sẽ đem đến một chân dung mới mẻ hơn cho khán giả", nam diễn viên trẻ nói.

Pháp sư mù dự kiến khởi chiếu vào 8/11/2019.