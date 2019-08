Diễm My 9x bị tẩy chay, yêu cầu cắt vai trong phim 'Phượng Khấu'

Diễm My 9x là nữ diễn viên có đời tư sạch, ít scandal. Mới đây, cô vạ miệng khi có những phát ngôn làm khán giả phẫn nộ. Scandal này khiến cô bị tẩy chay, bị khán giả đòi đổi vai trong bộ phim Phượng Khấu sắp sửa được bấm máy.

Tạo hình của Diễm My trong phim 'Phượng Khấu'.

Cụ thể, Diễm My chia sẻ hình ảnh của mình, bị một tiệm chụp ảnh lấy làm ảnh quảng cáo, kèm theo chú thích: "Chắc phải charge (tính phí) 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ". Bài viết này của Diễm My 9x được cho là nhắc tới vụ việc Trương Thế Vinh đòi một nhãn hàng quần áo 25 triệu đồng khi họ tự ý dùng ảnh của anh đăng lên fanpage bán hàng.

Khán giả đã thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân của Diễm My khi cho rằng cô không biết tự bảo vệ hình ảnh thương hiệu của nghệ sĩ mà còn vào hùa với phía nhãn hàng, phản bác Trương Thế Vinh. Một số khác cũng chỉ trích Diễm My 9x cố tình đánh bóng tên tuổi.

Chia sẻ của Diễm My khiến khán giả phẫn nộ.

Sau khi bị tấn công, phía Diễm My 9x đã lên tiếng xin lỗi và trần tình rằng hình ảnh cô đăng trên trang cá nhân không liên quan gì đến sự việc của Trương Thế Vinh mà chỉ vì trợ lý của Diễm My vô tình đi qua cửa tiệm, thấy có hình cô quảng cáo nên chụp về gửi cho nữ diễn viên. Sau đó, để làm chứng cho lời nói của mình, Diễm My 9x đã đăng đoạn chat giữa cô và trợ lý.

Điều này càng tạo ra thêm một làn sóng phản đối gay gắt hơn nữa khi trợ lý của Diễm My có những lời lẽ không hay dành cho khán giả, gọi họ "không não", "chỉ biết hùa theo".

Trên fanpage của bộ phim Phượng Khấu mà Diễm My góp mặt trong một vai diễn xuất hiện hàng loạt bình luận phẫn nộ, yêu cầu nhà sản xuất và đạo diễn loại Diễm My ra khỏi bộ phim, thay một người khác. Hàng loạt hashtag như #TẩyChayDiễnViênDiễmMy9x #KhôngXemPhượngKhấuNếuCóDiễmMy9x #ĐổiDiễnViênTẩyChayDiễmMy9X đã được tung ra để thể hiện thái độ của người xem.

Họ cho rằng phía nữ diễn viên không tôn trọng người xem thì ngược lại, khán giả cũng không cần phải ủng hộ tác phẩm.

Đáp trả làn sóng phẫn nộ từ công chúng, đạo diễn của phim Phượng Khấu, Huỳnh Anh Tuấn, khẳng định: "Sẽ không có chuyện cắt vai ai đâu, tôi làm việc trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng bộ phim, tôi chỉ quan tâm đến bộ phim thôi. Phim là phim, chuyện của My là chuyện của My, giờ mà lôi Phượng Khấu vào thì tôi cho là không công bằng lắm".

Lời phát biểu của đạo diễn Phượng Khấu như "đổ thêm dầu vào lửa", làm khán giả càng thêm phẫn nộ. Họ thể hiện thái độ tẩy chay bộ phim đến cùng. Hiện tại, trên facebook của Phượng Khấu, những bình luận phản đối Diễm My 9x và bộ phim vẫn chưa hề hạ nhiệt. Bên cạnh những lời bức xúc cũng có những khán giả kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh vì bộ phim này là thành quả của nhiều người khác.

Phượng Khấu là web drama của Việt Nam lấy đề tài cung đấu, với sự tham gia của Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào, Kiều Trinh cùng các diễn viên trẻ như Jun Phạm, Diễm My 9x. Phim xoay quanh những bí mật thâm cung bí sử dưới thời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn.

Chi Chi