JV áp lực khi đảm nhận 4 vai trò trong phim ngắn đầu tay

Sau 2 năm "ở ẩn" và không còn làm vlog, JV vừa giới thiệu dự án phim ngắn đầu tay vào 24/10 tại TP HCM. Hình ảnh một chàng vlogger tếu táo, thích đùa mà triệu fan biết tới trước đó nay được thay thế bằng vẻ trưởng thành, gai góc và sâu sắc hơn. Từ khi teaser được tung ra, JV đã khiến fan "bấn loạn" bởi hình ảnh của một vị tổng tài bảnh bao nhưng cũng ẩn chứa sự bí hiểm. Chỉ là "nhá hàng" nhưng teaser nhanh chóng đạt hơn 2 triệu view.

HuyMe (thứ hai trái sang) và Suboi (thứ hai phải sang) chúc mừng JV ngày trở lại.

Với Không dấu chân người, JV "chơi lớn" khi cùng một lúc thử sức ở 4 vai trò gồm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính. Anh thừa nhận mình tham lam nhưng đây là cơ hội để nam vlogger chứng tỏ được khả năng vào thời điểm này.

Phim dài 37 phút, nội dung xoay quanh chuyện thành công của một giám đốc tập đoàn bất động sản lớn. Không vẽ nên những mơ mộng về người thành công, cũng không có những triết lý màu hồng mà người trẻ vẫn nghe, phim đưa đến một góc nhìn khác về sự thành đạt. Rằng những gì mà chúng ta thấy chỉ là 30% "hậu trường" thật sự. Bất kỳ ai ngồi trên đỉnh của danh vọng, tiền tài cũng đều phải trả một cái giá tương xứng. Bạn diễn của JV trong phim là Bi Max - diễn viên quen mặt qua series "Gia đình là số 1".

JV cho biết gặp không ít áp lực trong lần quay trở lại này. Anh muốn rũ bỏ hoàn toàn vẻ tếu táo, hài hước năm nào để làm một quý ông. Những phân cảnh nặng về tâm lý, đánh đấm đều do JV thể hiện mà không cần đóng thế. Nam diễn viên tâm sự: "Hiện tôi bắt đầu mọi thứ từ con số 0, lại đi sau người ta nên phải cố gắng hơn gấp nhiều lần. Lần đầu tiên thử sức ở nhiều vai trò mới nên tôi rất bỡ ngỡ, tự làm tự học nên mới mất nhiều thời gian như thế".

JV gặp áp lực với phim ngắn đầu tay.

Nói về đứa con tinh thần này, JV cho biết đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện của Không dấu chân người chính là góc nhìn trăn trở của JV về những thứ như thành công và cả sự công bằng trong xã hội. Sản phẩm được anh ấp ủ và mất hơn một năm để hoàn thành với sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và những cộng sự.

HuyMe - cựu vlogger, đồng thời cũng là bạn thân của JV chia sẻ: "Biết JV sẽ làm phim nhưng không tưởng tượng được sản phẩm lại chỉn chu đến vậy. Có những phân đoạn khiến mình bị nổi da gà vì sự nhập tâm của nhân vật".

Không dấu chân người JVevermind Trailer phim ngắn 'Không dấu chân người'.

Không dấu chân người sẽ ra mắt vào ngày 26/10, được dán nhãn 16+.

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, là một trong những người đi đầu trào lưu vlog tại Việt Nam. Anh là người Việt Nam đầu tiên giành được nút vàng YouTube vào 6 năm trước. Năm 2015, JV lọt vào danh sách Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam. Năm 2016, anh tiếp tục vinh dự xuất hiện trong danh sách Top 30 Under 30 Châu Á của tạp chí Forbes, lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo - Giải trí. Năm 2017, JV nhận được giải thưởng Infuence Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality... Hơn một năm qua, anh im hơi lặng tiếng sau khi chia tay hot girl Mie Nguyễn.