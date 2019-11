Phim do Midu đóng chính 'vay mượn' từ 'Thử thách thần chết' của Hàn

Phim điện ảnh Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp có sự tham gia của Trịnh Thăng Bình và Midu vừa ra rạp ngày 4/10. Phim xoay quanh mối tình vượt thời gian của chàng trai si tình Trần Nhật (Trịnh Thăng Bình) và Quỳnh Mai (Midu) - một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ vì không muốn quên đi tình yêu dang dở với Mai từ kiếp trước, Trần Nhật quyết tâm chống lại quy luật luân hồi chuyển kiếp, tình nguyện ở cạnh Mai như một chiếc bóng vô hình để bảo vệ cô trước sóng gió cuộc đời.

Phim có sự tham gia của Midu và Trịnh Thăng Bình.

Đây là bộ phim Việt hiếm hoi khai thác đề tài duyên âm và chuyện tình vượt thời gian. Phim đan xen các cảnh cổ trang, hiện đại cũng như thế giới thần linh.

Tuy nhiên, ngay sau những suất chiếu đầu tiên của Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, một vài khán giả đã nhận ra các chi tiết tương đồng của phim này và phim điện ảnh Thử thách thần chết của Hàn. Đó là chi tiết hai nhân vật Địa thần do Lu An và Vy Xù thủ vai gợi nhớ đến các Vệ thần do Joo Ji Hoon và Kim Hyang Gi đóng trong Thử thách thần chết. Giống như trong phim của Hàn, các nhân vật Địa thần trong Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp cũng có nhiệm vụ đi theo linh hồn của nam chính Trần Nhật để thuyết phục anh trở về luân hồi, trở thành Địa thần.

Tạo hình của 2 Địa thần phiên bản Việt.

Ngoài ra, tạo hình các Địa thần cũng giống với phiên bản Hàn, được mặc đồ vest đen hiện đại thay vì các trang phục truyền thống.

2 nhân vật Vệ thần của bản Hàn.

Chia sẻ với iOne, đạo diễn của Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp là Luk Vân thừa nhận, cô có xem Thử thách thần chết và học hỏi từ các tác phẩm điện ảnh nước ngoài. Cô thấy các ý tưởng của điện ảnh quốc tế rất hay, không chỉ riêng phim Hàn, Trung mà còn cả phim Mỹ.

Luk Vân cho rằng, điện ảnh Hàn Quốc học hỏi điện ảnh Mỹ còn Việt Nam đang là một thị trường phim ảnh chưa phát triển, nên việc học hỏi những nền điện ảnh tiến bộ hơn là việc tốt.

Ngoài ra, Luk Vân cũng cho biết, ý tưởng kịch bản của Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp của cô đã có từ khi cô học đại học. Cô luôn ấp ủ thực hiện một bộ phim có đề tài "duyên âm" nhưng nghiêng về câu chuyện tình cảm, ngôn tình chứ không muốn nhấn mạnh yếu tố kinh dị. Đến nay, khi gặp được các nhà đầu tư thích hợp, Luk Vân mới có thể bắt tay sản xuất bộ phim này.

Chi Chi