'Siêu quậy có bầu' tung teaser gây tò mò

Nhà sản xuất Siêu quậy có bầu vừa tung teaser có sự tham gia của các diễn viên: Đỗ An, Han Sara, Thanh Thúy, Đức Thịnh...

Teaser 'Siêu quậy có bầu' Teaser phim 'Siêu quậy có bầu'.

Phim kể về Hạ An (Han Sara) - học sinh giỏi của trường nhưng nghịch ngợm, quậy phá và gia đình có nhiều bi kịch. Thầy giáo Phong (Đỗ An) ban đầu có những biện pháp để trị học trò. Tuy nhiên sau này, anh thường xuyên chăm sóc, đưa đón Hạ An đi chơi. Cuối teaser, Hạ An sử dụng rượu và ngủ cùng một người giấu mặt. Sau đó, cô phát hiện mình mang bầu.

Nhiều khán giả đang tò không biết ai là "tác giả" của cái bầu này? Với mối quan hệ đặc biệt giữa hai thầy trò, liệu thầy Phong có dính dáng gì đến sự việc lần này?

Han Sara trong phim Siêu quậy có bầu.

NSX - diễn viên Thanh Thúy tiết lộ, cái bầu của Hạ An trong phim đúng pháp luật và không vi phạm thuần phong mỹ tục. Cô cho rằng, việc teaser lập lờ nhằm gây chú ý là chuyện bình thường trong giới làm phim. "Chuyện cái thai của Hạ An, tôi khẳng định không phản cảm", cô khẳng định.

Siêu quậy có bầu là dự án phim do Thanh Thúy sản xuất, Đức Thịnh làm cố vấn nghệ thuật. Trong phim, họ đảm nhận hai vai nhỏ. Phim dự kiến khởi chiếu vào 20/9.

Anh Minh