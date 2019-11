'Watchmen' - phim truyền hình mới của HBO

HBO Go là dịch vụ truyền hình trực tuyến, cho phép thuê bao xem không giới hạn thư viện nội dung khổng lồ của HBO. Thư viện có hàng nghìn giờ phim: các nội dung độc quyền (HBO Original, gồm phim nhiều tập, phim truyện và tài liệu) do HBO sản xuất tại Mỹ và châu Á; phim bom tấn Hollywood; phim ăn khách châu Á và các chương trình trẻ em yêu thích. Các series nhiều tập mới sẽ ra mắt trên HBO Go cùng ngày với Mỹ. Tại Việt Nam, HBO Go có thể được xem qua ứng dụng FPT Play trên điện thoại thông minh và máy tính bảng với hệ điều hành iOS và Android; máy tính xách tay, PC chạy trên Windows và MacOS hoặc smart TV chạy trên Android TV, Tizen và WebOS. Với nền tảng HBO Go, người dùng có thể xem kho phim theo yêu cầu, theo dõi tối đa 3 kênh truyền hình trực tiếp (HBO, MAX by HBO và RED by HBO), mọi phim truyện và series HBO Originals, Cinemax Originals và HBO Asia Originals. Người dùng có thể đăng ký HBO Go cộng thêm các nội dung FPT Play với giá 100.000 đồng/tháng/1 thuê bao. Ngoài ra, có thể chọn dùng HBO Go với giá 79.000 đồng/tháng/thuê bao. Thuê bao có thể xem cùng lúc HBO Go trên hai thiết bị, đăng ký tối đa 5 thiết bị một tài khoản.