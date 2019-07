5 câu đố Cryptic chỉ dành cho những bộ não 'cực phẩm' (7)

Câu 1:

Trong một lần đi xe buýt, tôi thấy một ông già ăn xin đứng ở bến xe. Ai đi qua ông cũng nói vào tai họ. Một bà béo đi qua, ông nói "Lợn". Trời. Xúc phạm người ta như thế mà cũng xin tiền.

Một người đàn ông đến, ông nói "Người". Chẳng phải người thì là gì.

Người khác đi qua, ông nói "Trẻ con". Trẻ con? Liên quan gì? Ông già này lạ thật.

Đứng một lúc, tôi vào quán ăn gần đó, gọi đĩa salad, quan sát tiếp rồi ra xem ông ta nói gì về mình. "Rau" - ông ấy nói.

Ông già ăn xin nói vậy nghĩa là sao?

Câu 2:

Về đến nhà, căn phòng bừa bộn của tôi tối om, cúp điện rồi à? Chán quá! Tôi tìm cây nến trong tủ."Rầm!" đồ đạc bắt đầu rơi loảng xoảng... Chắc tôi va phải cái gì rồi, mặc kệ, tí nữa dọn. Đang loay hoay tìm, bỗng nước từ đâu tạt vào người tôi, ướt hết cả áo.... rồi một làn gió nhẹ thoáng qua làm tôi sởn cả gai ốc... lạ quá, mình đâu có mở cửa sổ? Sợ quá tôi nhắm mắt lao thẳng ra ngoài... Chắc phải đợi tới khi có điện mới dám vào phòng quá...

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Câu 3:

Cách đây 10 năm, ở trường tôi có một cô giáo treo cổ trên lầu 3. Kể từ đó, rất nhiều vụ tự tử diễn ra y như vậy. Giờ lối lên lầu 3 đã bị khóa, dù có khóa hay không thì cũng chẳng ai dám bén mảng lên đây đâu.

Tại sao nhân vật tôi nói vậy?

Câu 4:

Tôi không thể tự mình thoát khỏi cái cống. Tôi - 1 người mù - bị 1 vài kẻ tìm cách hãm hại. Tôi cố gắng chạy thoát thân, tất nhiên vì không thấy gì nên vô tình đi vào đúng cái lỗ chưa đóng nắp trên đường. Thế là rơi tọt xuống cống. May mà tôi được người thân của tôi đưa 2 khẩu súng với rất nhiều đạn để tôi tự vệ. Một tên phát hiện ra, tôi kịp bắn hắn trước khi hắn kịp trở tay. Tôi có đôi tai thính, có thể đoán được hướng hắn. Mà tên đó ngu thật, cứ to mồm dọa bắn. Tôi chỉ trụ được 1 thời gian, đạn cạn dần. May quá, những người thân của tôi đã dò ra vị trí chiếc di động tôi mang theo người, công nghệ cao có khác. Họ thả thang dây xuống, tôi theo tiếng gọi của họ, vượt qua 1 bãi đất mấp mô có mùi hôi thối khủng khiếp hơn cả khi chui đầu vào thùng xe rác, cuối cùng cũng bắt được thang lên. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, tôi vừa lên thì mọi người đã bị những kẻ đó còng tay lại. Một tên đẩy tôi vào thùng xe cùng người thân của tôi. Một tên đồng bọn của hắn lẩm bẩm: "Công lý đã được thực thi".

Tình huống gì đã xảy ra vậy?

Câu 5:

A, ầm ĩ quá, các tiếng ồn này khiến tôi khó chịu. *rầm rầm* *rầm rầm* *rầm rầm* *rầm rầm*. Tôi mà biết được đứa nào làm ra tiếng ồn này thì tôi sẽ tìm ra và xử hắn. Cơ mà tôi vẫn không thật sự biết tôi đang ở đâu.

Nhân vật tôi đang ở đâu?

