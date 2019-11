5 chàng trai Việt trở thành 'đàn em' của Mamamoo

Sau đêm chung kết We Will Debut hôm 29/10, BTC đã xác nhận được 5 thành viên chiến thắng. Họ sẽ thành lập nhóm nhạc có tên gọi D1verse, cùng thuộc công ty với Mamamoo, Oneus. D1verse sẽ rèn luyện theo mô hình đào tạo idol của Hàn Quốc tại công ty RBW Việt Nam.

Các thành viên D1verse.

5 thành viên được lựa chọn từ 7 thí sinh dự đêm chung kết. Họ khoe vũ đạo khi cover "Hit" của Seventeen. Tiếp đó, các chàng trai thể hiện khả năng vừa nhảy và hát với ca khúc Đừng có mơ.

Kết quả dựa trên số điểm bình chọn của khán giả và điểm từ Hội đồng ban giám khảo gồm CEO RBW Global Kim Jin Woo, Trưởng đại diện Naver Việt Nam - ông Park Dong Jin, CEO RBW Việt Nam Kim Seong Hoon, Giảng viên thanh nhạc RBW Shin Kang Hoon. 5 chàng trai được lựa chọn gồm: Trần Bình, Hồng Phú, Đức Ứng, Minh Hoàng, Quang Huy. Điểm chung của họ là ngoại hình sáng, tài ca hát, vũ đạo ổn.

D1verse sẽ debut trên sân khấu V Heartbeat tháng 11 tại TP HCM.

We Will Debut là show âm nhạc thực tế được tổ chức bởi RBW Entertainment và Vlive, nhằm chọn ra 5 thành viên xuất sắc cho dự án D1verse. Qua 11 tập với nhiều thử thách cam go về thanh nhạc, vũ đạo, thể lực, BTC sẽ chọn 5 thành viên để debut.