'Báu vật Hàn Quốc' So Hyang tổ chức concert ở Việt Nam

Spark live concert: So Hyang in Vietnam sẽ diễn ra tại sân khấu Lan Anh, TP HCM. So Hyang là nhân vật chính, hát những ca khúc đình đám nhất sự nghiệp. Sự kiện có sự góp mặt của dàn sao Hàn - Việt.

Hai cái tên ca sĩ xứ Hàn được mời gồm SUKI và YJB. So Hyang cũng mời những gương mặt đình đám làng nhạc Việt như danh ca Tuấn Ngọc, Thanh Hà, diva Hà Trần, Hồ Ngọc Hà, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Nhiều fan kỳ vọng vào những màn song ca, tốp ca, thậm chí là "đọ giọng" giữa các ngôi sao của hai quốc gia.

So Hyang thân thiết với vợ chồng Hari Won - Trấn Thành.

Trong clip chia sẻ, So Hyang bày tỏ sự háo hức trước thềm show diễn. Cô nôn nóng để được xuất hiện tại đêm nhạc, cũng như gặp gỡ, tập luyện cùng các giọng ca hàng đầu của Việt Nam.

"Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể làm thỏa lòng các fan của mình tại Việt Nam. Tôi hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đêm nhạc sẽ mang đến nhiều kỷ niệm đẹp", giọng ca người Hàn nói.

Cô nói một câu tiếng Việt đầy tình cảm "Các bạn có nhớ tôi không", khiến nhiều fan phấn khích.

So Hyang từng đến Việt Nam biểu diễn với vai trò khách mời trong liveshow của Thu Minh hồi tháng 6/2019. Cô chỉ hát đúng một bài song ca nên nhiều khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Lần này, fan Việt sẽ được thưởng thức âm nhạc với Kim So Hyang suốt 3 tiếng đồng hồ.

Nữ diva Hàn Quốc Kim So Hyang.

Kim So Hyang được mệnh danh là "báu vật Hàn Quốc" vì sở hữu quãng giọng rộng hiếm có. Cô là một trong số nghệ sĩ châu Á hiếm hoi thường xuyên được đặt lên bàn cân cùng loạt diva hàng đầu thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Aretha Franklin... Seth Riggs - giáo sư thanh nhạc từng dạy cho Michael Jackson, Madonna - khi gặp So Hyang cũng kinh ngạc trước giọng hát của cô. Ông đã thốt lên: "Đây là ca sĩ châu Á duy nhất có thể vượt qua bức tường thành của các ca sĩ Mỹ".