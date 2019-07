10 cuộc hôn nhân tan vỡ 'siêu tốc' của làng giải trí Hàn

Có những sao nữ gây sốc khi cuộc sống hôn nhân chỉ tính theo ngày.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn là tin tức gây chấn động làng giải trí châu Á gần đây. Câu chuyện tình yêu đậm chất ngôn tình của 2 diễn viên phim Hậu duệ Mặt trời kết thúc chóng vánh sau 1 năm 8 tháng. Cuộc hôn nhân từng được công chúng ngưỡng mộ bỗng chốc sụp đổ và hàng loạt tin đồn ngoại tình bủa vây hai ngôi sao. Nhìn lại làng giải trí Hàn Quốc, nhiều cuộc hôn nhân của những người nổi tiếng cũng kết thúc chóng vánh và gây ồn ào trên truyền thông.



Song - Song tuyên bố ly hôn khiến người hâm mộ sốc nặng.

Chae Jung An và Kim Sang Chul: 1 năm 6 tháng

Nữ diễn viên Chae Jung An từng tham gia các bộ phim như Coffee Prince, When A Man Loves, Prime Minister And I... Cô bí mật kết hôn cùng doanh nhân Kim Sang Chul vào năm 2005 khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên chỉ 1 năm 6 tháng sau, cặp đôi tuyên bố ly hôn vì bất đồng quan điểm. Nữ diễn viên quay trở lại công việc, xuất hiện xinh đẹp, quyến rũ hơn sau các sự kiện. Có nhiều tin đồn chồng Chae Jung An ngoại tình với chính bạn thân của cô.