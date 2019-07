Back to Ione

10 mỹ nhân trẻ đẹp, giàu có nhất làng giải trí Hàn Quốc

Top 10 gây bất ngờ khi không có Yoona (SNSD), thay vào đó là sự xuất hiện của những cái tên trẻ trung như Tzuyu, Jang Won Young.

Mới đây, người dùng mạng trên diễn đàn DC Inside đã tham gia bình chọn top sao nữ "trẻ đẹp và giàu có" nhất Kbiz. Cuộc khảo sát do công ty thị trường Michellebs tổ chức, diễn ra từ 7/7 - 13/7 với sự tham gia của hơn 2.800 người.

IU xếp thứ nhất với 22,5% bình chọn.

IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993. Cô được gọi là "nữ hoàng nhạc số" của Kpop. Xét về ngoại hình và tài năng, IU là trường hợp gần như "hoàn hảo". Cô có gương mặt trong sáng đúng chuẩn gu khán giả Hàn, giọng hát ngọt ngào và khả năng sáng tác nhạc "không phải dạng vừa".

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, IU còn là một diễn viên nổi tiếng. Những bộ phim cô tham gia như My Mister hay mới đây là Hotel De Luna đều nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. IU cũng từng tham gia lồng tiếng trong bộ phim hoạt hình 3D của Hollywood là Sammy's Adventures 2 với mức thù lao lên đến 100 triệu won, gấp 50 lần so với mức trung bình là 5 triệu won cho mỗi diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Nhờ tận dụng được danh tiếng và hình ảnh, nữ ca sĩ "cá kiếm" được rất nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Ngoài ra, cô cũng thu về tiền bản quyền sáng tác nhạc và tham gia kinh doanh bất động sản.

2. Kim Yuna

Cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna xếp thứ 2 với 21,1% số phiếu bình chọn. Cô sinh năm 1990, luôn vào top những ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc từ 2010 đến nay.

Kim Yuna đã đạt nhiều huy chương, thành tích ấn tượng trong sự nghiệp. Sau khi không bảo vệ được tấm huy chương vàng tại thế vận hội Sochi (2014), Yuna tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, tên tuổi cô vẫn không ngừng hot đối với khán giả xứ kim chi, là "cục cưng" của Đại Hàn Dân Quốc.

Năm 2018, Kim Yuna giữ vị trí quan trọng trong vai trò thắp đuốc khai mạc thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Không những thành công ở lĩnh vực thể thao, Kim Yuna cũng là đối thủ đáng gờm đối với các nghệ sĩ Kbiz khi cô là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn mang tầm quốc gia như Samsung, Hyundai, Korean Air... Cô cũng được công chúng yêu mến bởi nhân cách tốt đẹp, thường xuyên làm từ thiện.

3. Suzy

Vị trí thứ 3 thuộc về Suzy với 9,9% số phiếu.

Suzy sinh năm 1994, ra mắt năm 2010 với tư cách là thành viên girlgroup Miss A của công ty giải trí JYP. Kể từ khi "đá chéo sân" diễn xuất qua bộ phim Dream High (2012), Suzy ngày càng nổi tiếng, được gọi là "tình đầu quốc dân". Sở hữu vẻ đẹp trong sáng và đời tư sạch sẽ, không khó hiểu khi Suzy luôn được các nhãn hàng lớn săn đón. Năm 2019, Suzy rời JYP sau 10 năm gắn bó. Cô quyết định tập trung vào sự nghiệp đóng phim.

Nhiều người cho rằng cô đang có khối tài sản khổng lồ nhờ chăm chỉ hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Suzy cũng là một trong những đại gia bất động sản khi sở hữu tòa nhà 7 tầng tại Samsungdong, thuộc khu phố sầm uất bậc nhất Hàn Quốc Gangnam, Seoul, với giá 3,7 tỷ won.

4. Jennie

Jennie xếp vị trí thứ 4 với 6,6% lượt vote.

Nữ idol sinh năm 1996, ra mắt với tư cách là main rapper của Black Pink năm 2016. Jennie được gọi là một trong những IT Girl nổi bật nhất Kpop nhờ vẻ ngoài sang chảnh, phong cách thời trang cuốn hút và mức độ ảnh hưởng lớn tới giới trẻ. Cô nhiều lần dẫn đầu BXH thương hiệu cá nhân thành viên girlgroup, thu về các hợp đồng quảng cáo chất lượng với những thương hiệu lớn như Chanel, Hera...

Bên cạnh những thu nhập từ hoạt động cá nhân, Jennie cũng được cho là có đời sống vật chất khá giả nhờ gia đình "trâm anh thế phiệt". Cô sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ. Đồng thời, nhiều outfit trình diễn của Black Pink được nhận tài trợ là nhờ vào mối quan hệ của gia đình Jennie.

5. Jang Won Young

Maknae của IZONE có tên trong BXH ở vị trí thứ 5 với 6,0%.

Jang Won Young (2004) nổi tiếng từ khi tham gia Produce 48. Cô có ngoại hình xinh xắn, thân hình cao ráo vượt trội so với lứa tuổi. Người dùng mạng cũng tin rằng gia thế của Jang Won Young "không phải dạng vừa". Cô nàng từng học trường mẫu giáo quốc tế - nơi có học phí đắt đỏ tại Hàn Quốc. Năm ngoái, vị trí quán quân Produce 48 của Jang Won Young gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng Mnet lựa chọn cô là nhờ quyền lực, mối quan hệ của gia đình.

6. Chung Ha

Nữ ca sĩ Chung Ha xếp vị trí thứ 6 với 5,9%.

Cô sinh năm 1996, từng ra mắt với tư cách thành viên I.O.I. Sau khi nhóm tan rã, Chung Ha trở thành một trong những nữ nghệ sĩ solo thành công nhất Kpop. Năm 2018, Chung Ha nổi lên như một nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới với hàng loạt CF từ các nhãn hàng nội thất, máy móc, mỹ phẩm cho đến quần áo. Bên cạnh đó, Chung Ha còn chăm chỉ xuất hiện ở sự kiện biểu diễn lớn nhỏ, chiếm được cảm tình của khán giả Hàn Quốc. Trong lần xuất hiện trên show Point of Omniscient Interfere (MBC), người hâm mộ đã nhìn thấy căn hộ ba tầng của Chung Ha và tin rằng cô cũng là một hiện thân của sao nữ "trẻ trung và giàu có".

7. Tzuyu

Mỹ nhân Tzuyu xếp vị trí thứ 7 với 3,9%.

Từ những ngày đầu ra mắt, người hâm mộ đã biết rằng nữ idol sinh năm 1999 này là con gái cưng của một gia đình giàu có tại Đài Loan. Bố mẹ Tzuyu đã đầu tư khoảng 1,8 triệu USD vào ba bệnh viện lớn, mỗi năm đều thu về lợi nhuận khủng. Ngoài ra, mẹ Tzuyu còn sở hữu một chuỗi phòng khám cửa tiệm làm đẹp, quán cà phê đều rất đông khách.

Do sinh ra trong gia đình "có điều kiện" nên Tzuyu có cơ hội rèn luyện nghệ thuật từ sớm. Trong khi nhiều idol chấp nhận cực khổ, cố gắng thành người nổi tiếng để cải thiện kinh tế gia đình, thì Tzuyu sẵn sàng trải nghiệm khó khăn của một thực tập sinh để theo đuổi đam mê. Do đó, fan lại càng yêu mến cô nàng hơn. Hiện, sự nghiệp Tzuyu vẫn rất thành công nhờ độ nổi tiếng của Twice tại nhiều nước châu Á. Cô cũng thường xuyên gây chú ý bởi nhan sắc hiếm có.

8. Hwasa

Hwasa xếp vị trí thứ 8 với 3,3% lượt bình chọn.

Hwasa sinh năm 1995, là thành viên trẻ nhất của Mamamoo. Cô không có ngoại hình theo tiêu chuẩn số đông, nhưng đó lại làm nên sức hút đặc trưng.

Hwasa được rất nhiều fan yêu mến bởi hình tượng tự tin, tính cách gần gũi phóng khoáng trên các chương trình giải trí. Cô cũng là thành viên có thu nhập cao nhất Mamamoo nhờ các hoạt động solo và hợp đồng quảng cáo cá nhân. Năm 2019, Hwasa trở thành người mẫu đại diện của Caribbean Bay và một loạt nhãn hàng thực phẩm, mỹ phẩm, đồ điện tử.

9. Hyuna

Vị trí thứ 9 thuộc về Hyuna với 3,2% bình chọn.

Cô sinh năm 1992, debut từ năm 15 tuổi với tư cách thành viên Wonder Girls. 2 năm sau đó, cô gia nhập 4Minute và nhanh chóng nổi tiếng nhờ hình tượng sexy.

Suốt 12 năm sự nghiệp, Hyuna đã tích lũy được tài sản lớn nhờ các hoạt động nhóm và solo, cũng như những unit như Troubler Maker, Triple H. Cô cũng đắt show quảng cáo, độ phủ sóng tên tuổi rộng. Gần đây, Hyuna gây tranh cãi khi chụp ảnh hóa đơn mua sắm và khoe tiền mặt lên mạng xã hội.

10. Kim Yoo Jung

Nữ diễn viên Kim Yoo Jung (1999) xếp vị trí thứ 10 với 2,6% bình chọn.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, cô đã có gần một thập kỷ kinh nghiệm trong nghề và là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Cô được mệnh danh là "em gái quốc dân" nhờ những vai diễn lay động trái tim và vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu.

Năm 2016, thành công của bộ phim Mây họa ánh trăng giúp Kim Yoo Jung thoát mác "sao nhí", được dự đoán là "trụ cột tương lai" của màn ảnh Hàn.

Người hâm mộ cho rằng Kim Yoo Jung sở hữu khối tài sản không nhỏ nhờ nhiều năm chăm chỉ diễn xuất. Từ thời còn là sao nhí, cô đã có thù lao cao ngất ngưởng. Sau này, hình tượng xinh đẹp quyến rũ của Kim Yoo Jung giúp cô đắt show quảng cáo mỹ phẩm, thời trang.

Bee