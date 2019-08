10 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp Kbiz 2019

Mới đây, Sisajournal, tạp chí uy tín hàng đầu Hàn Quốc, công bố danh sách "10 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến ngành công nghiệp giải trí và truyền hình" năm 2019. Đây là năm thứ 30 cuộc bình chọn này được tổ chức.

Sisajournal đã khảo sát ý kiến của 1.000 chuyên gia, bao gồm quan chức, giáo sư, nhà báo, luật sư, chính trị gia, doanh nhân, nghệ sĩ văn hóa xã hội... từ ngày 24/6 đến 16/7. Những người được khảo sát bao gồm 74,8% nam giới, 25,2% nữ giới. Độ tuổi 30 chiếm 18,1%, độ tuổi 40 chiếm 37%, độ tuổi 50 chiếm 34,9% và độ tuổi 60 chiếm 10%.

BTS tại họp báo trước giờ tổ chức concert Love Yourself: Speak Yourself tại SVĐ Wembley, London, Anh ngày 1/6.

Nhân vật giải trí nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất Kbiz năm nay là BTS với 29,5% số phiếu bình chọn. Sisajournal bình luận: "BTS thật sự là một thế lực lớn, những chàng trai viết nên câu chuyện truyền cảm hứng khắp thế giới, lập nên những kỷ lục đáng tự hào".

Theo BXH Social 50 của Billboard, BTS đã đứng nhất 139 tuần liên tiếp. Hồi tháng 5, nhóm nhạc này cũng làm nên lịch sử khi chiến thắng giải "Nhóm nhạc hàng đầu" tại BBMAs. Nhờ những thành tích vang dội tại Âu Mỹ cũng như chuyến lưu diễn Love Yourself, BTS trở thành ngôi sao được các phương tiện truyền thông toàn thế giới chú ý. Báo chí Anh ca ngợi "BTS đã chứng tỏ họ là nhóm nhạc pop đỉnh nhất hành tinh thông qua các concert tại sân vận động Wembley", còn truyền thông Pháp viết "BTS đã chinh phục cả thế giới". Năm 2018, BTS xếp vị trí thứ hai trong danh sách này.

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk.

Yoo Jae Suk, từng giành được hạng nhất trong bốn năm từ 2015 đến 2018, xếp vị trí thứ hai với 23,5% bình chọn. Nam MC được khán giả Hàn yêu mến, không ngừng duy trì sức nóng tên tuổi qua những chương trình như Running Man (SBS), You Quiz on the Block (tvN), How Do You Play (MBC).

Các vị trí tiếp theo thuộc về MC kiêm diễn viên hài Kim Je Dong (11%), MC Kang Ho Dong (7,6%), chủ tịch đài JTBC Son Suk Hee (4,1%). Xếp vị trí thứ sáu là nam diễn viên Song Kang Ho (3,5%), người được tôn vinh là "diễn viên vĩ đại" của màn ảnh rộng xứ Hàn sau khi giành chiến thắng ở LHP Cannes lần 72 với vai diễn trong bộ phim Parasite (Ký sinh trùng).

Vị trí thứ bảy thuộc về Lee Soo Man, chủ tịch SM Entertainment (2,3%). Chủ tịch JYP Entertainment Park Jin Young theo sau với 2,2%. Hai vị trí cuối cùng là nam diễn viên gạo cội Choi Bool Am (2%) và Lee Soon Jae (1,9%). Cựu giám đốc điều hành của YG Entertainment, Yang Hyun Suk, người đang bị điều tra trong các vụ án môi giới mại dâm, trốn thuế và đánh bạc, đã bị đẩy ra khỏi top 10 năm 2019.

BTS xếp thứ 8 trong danh sách những nhân vật làm rung chuyển Hàn Quốc.

Bên cạnh danh sách nói trên, Sisajournal còn công bố "10 nhân vật làm rung chuyển Hàn Quốc" năm 2019. Theo đó, BTS vinh dự xếp vị trí thứ 8 với 4,3% bình chọn, là ngôi sao giải trí duy nhất góp mặt trong danh sách những nhân vật chính trị quyền lực của xứ Hàn. Theo Sisajournal, kết quả này là ghi nhận xứng đáng cho BTS, nhóm nhạc đang "càn quét" thế giới, tạo dấu ấn cho làn sóng Hallyu xâm nhập thị trường toàn cầu. Theo một khảo sát, BTS đóng góp cho nền kinh tế Hàn Quốc khoảng 5,6 nghìn tỷ won mỗi năm.

