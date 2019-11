Back to Ione

11 idol Kpop truyền cảm hứng sống tích cực

Những câu nói gây xúc động của V, IU, RM, Suga... được nhận xét có thể khiến nhiều người vượt qua sự cô đơn, khó khăn trong cuộc sống.

RM (BTS)

- "Khi bạn muốn yêu thương một ai đó, tôi nghĩ là tốt nhất bạn nên yêu thương bản thân mình trước tiên".

- "Có thể bạn đang cảm thấy không vui nhưng khi ở bên nhiều người xung quanh, ít nhất bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn".

- "Trong cách nhìn riêng tôi, hai từ khóa quan trọng nhất để yêu được bản thân là 'sự tha thứ' và 'lòng can đảm'. Có thể vì con người thiếu đi sự can đảm để đối diện với hiện thực, mặt xấu xí của bản thân. Nếu có được sự can đảm đấy thì cuối cùng, ta sẽ học được cách để yêu lấy chính mình.

Gần đây, tôi từng được hỏi rằng: 'Bạn muốn sống một cuộc đời thế nào?'. Tôi trả lời rằng đó là cuộc đời mà tôi có thể tha thứ cho bản thân. Tôi không biết họ có hiểu ý tôi muốn nói là gì không nhưng nhìn họ gật gù tôi đã thấy biết ơn lắm rồi. Không có thứ gì mạnh hơn sự tha thứ. Tôi muốn cuộc sống không chỉ tha thứ cho những lỗi lầm mình đã gây ra mà còn là toàn bộ thứ mình đã làm. Yêu bản thân chính là tha thứ cho chính mình.

Thời gian trôi qua, thế giới này dù không có ai là bản sao của tôi nhưng có nhiều người có điểm tương tự tôi. Vậy thì bạn thân mến ơi, nếu bạn cứ giữ cái suy nghĩ không ai giống mình thì chẳng ai hiểu bạn được đâu. Nên đừng khóc! Nếu bạn có một trái tim chân thành thì tôi tin rằng sẽ có người mang trái tim như thế bước vào cuộc đời bạn. Vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó. Vì suy cho cùng, chẳng có gì quý giá hơn một trái tim chân thành cả.

Chắc chắn rằng trong đời này sẽ có những lúc mọi việc không đi theo hướng bạn muốn. Vậy thì đơn giản thôi... Tha thứ cho bản thân... là được".

- "Hạnh phúc không phải là thứ bạn nhất quyết phải đạt được. Bởi vì, đôi khi không cần đích đến cuối cùng là hạnh phúc, chỉ cần đi qua những khó khăn đấy bạn vẫn có được hạnh phúc thì đó là thời gian đẹp nhất của cuộc đời".