4 cái chết vì trầm cảm gây chấn động làng giải trí Kpop

1. Park Yong Ha

Ngày 30/6/2010, làng giải trí Kbiz chấn động trước thông tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Park Yong Ha từ giã cõi đời ở tuổi 32. Anh chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện thoại, không để lại di thư cũng như lời trăn trối.

Park Yong Ha.

Cảnh sát cho biết, Park Yong Ha lựa chọn cái chết vì không chịu nổi áp lực cuộc sống và công việc. Park Yong Ha từng bị mất ngủ suốt 14 năm và chỉ có thể ngủ nhờ thuốc. Khi thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, anh chọn cách ra đi mãi mãi.

2. Chae Dong Ha

Ngày 27/5/2011, Chae Dong Ha, giọng ca chính nhóm nhạc SG Wannabe, được cảnh sát phát hiện treo cổ tự tử khi đang chuẩn bị đón tuổi 31. Người thân của Dong Ha cho biết, nam ca sĩ bị trầm cảm, tình trạng tinh thần ngày một tồi tệ sau cái chết của quản lý cũ năm 2009.

Chae Dong Ha.

Dong Ha từng chia sẻ sau khi người quản lý ra đi: "Kể từ ngày 9/6/2009, anh đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi như mất đi một nửa trái tim mình. Anh trai, anh phải hạnh phúc đấy nhé. Hứa với em là anh sẽ hạnh phúc".

4 vụ tự tử vì trầm cảm gây chấn động Kpop Kim Jin Ho, thành viên SG Wannabe, hát ca khúc 'As I Live' tưởng nhớ người bạn đã khuất. Bài hát này được SG Wannabe hát lần đầu năm 2005, được bình chọn là một trong 10 ca khúc gây ảnh hưởng nhất Kpop suốt một thập kỷ.

3. Kim Jong Hyun

Ngày 18/12/2017, Jong Hyun (SHINee) qua đời ở tuổi 27. Thời điểm được phát hiện ở căn hộ riêng, nam ca sĩ đã rơi vào tình trạng ngừng thở, xung quanh là khí than đốt. Chị gái Jong Hyun tiết lộ em trai gửi tin nhắn nói về ý định tự tử trước khi qua đời. Nam ca sĩ gửi lời chào gia đình, nói về sự bế tắc và khổ cực trong cuộc sống.

Jong Hyun.

Trong bức di thư để lại, Jong Hyun cho biết anh gặp rất nhiều tổn thương vì bệnh trầm cảm và mong người hâm mộ không trách mắng trước lựa chọn này. Trước đó, anh xăm một hình có tên gọi là "I had a black dog. His name was Depression" (Tạm dịch: Tôi có một con chó mực. Tên của nó là Trầm Cảm).

Cái chết của Jong Hyun gây chấn động làng giải trí Kpop, gióng lên hồi chuông đối với nền công nghiệp âm nhạc khắc nghiệt tại Hàn Quốc. Người hâm mộ cũng yêu cầu các công ty điều chỉnh lịch làm việc, quan tâm hơn về sức khỏe, tinh thần nghệ sĩ.

4. Sulli

Ngày 14/10, Sulli qua đời tại nhà riêng ở độ tuổi 25. Cảnh sát chưa thấy dấu hiệu của tội phạm nên cho rằng khả năng cao là Sulli đã lựa chọn kết liễu cuộc đời. Theo Sport Chosun, người quản lý của Sulli tìm thấy thi thể cô trong tư thế treo cổ.

Sulli.

Sự ra đi đột ngột của Sulli khiến người hâm mộ bàng hoàng. Trước khi chết, cô vẫn làm việc bình thường, thậm chí cười rạng rỡ trong buổi chụp hình quảng cáo ngày 13/10. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận tiếc thương cái chết của cựu thành viên f(x).

Một nguồn tin tiết lộ với Hankook Ilbo rằng từ 1-2 tháng trước, chứng bất an của Sulli có dấu hiệu nghiêm trọng, mọi người xung quanh đều rất lo lắng cho cô. Theo người này, Sulli vốn mắc bệnh trầm cảm, gần đây do vấn đề cá nhân nên trạng thái tâm lý của cô biến đổi rất lớn, muốn rút khỏi vị trí MC chương trình The Night Of Hate Comment của MBC.

Sulli nổi tiếng là một trong những sao nữ xinh đẹp hàng đầu Kpop. Về đời tư, cô thường xuyên gây tranh cãi vì những hành động phản cảm. Nữ ca sĩ, diễn viên thường xuyên phải đối diện với những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Trong show The Night Of Hate Comment, Sulli từng thừa nhận tinh thần cô đang rất khổ sở nhưng lại vờ tỏ ra hạnh phúc trước mặt mọi người.

Bee