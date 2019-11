4 idol hát hay, đóng phim tốt, vượt qua định kiến 'ca sĩ đi diễn'

Kpop có rất nhiều idol bị chỉ trích khi đóng phim diễn, nhưng 4 idol dưới đây lại là các ngoại lệ.

IU

Nữ idol solo hàng đầu xứ Hàn, IU, sở hữu sự nghiệp ca hát đồ sộ với 11 năm trong nghề, dù mới 26 tuổi. Với chất giọng ở tầm trung, nhưng vượt trội trong khả năng sáng tác và truyền tải cảm xúc bằng màu giọng đẹp, IU nổi lên từ ca khúc Good day. Tiếp đó, IU ghi dấu ấn với loạt hit và chuỗi thành tích Perfect All-Kill (PAK) trên bảng xếp hạng Ichart, đồng thời "chạm nóc Melon" với: Palette, Throught the night và Can't love you anymore. Trong cuộc đua nữ hoàng nhạc số, IU hiện vẫn nằm ở top đầu.

Hiện tại, IU đang tất bật khởi động tour diễn thế giới nhân kỉ niệm 11 năm ca hát. Trước đó, nữ idol vừa kết thúc đợt quảng bá phim Hotel Del Luna vô cùng thành công. Hotel Del Luna (2019) là bước chuyển ngay sau Mister (2018) và cũng là tác phẩm thứ hai IU nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Hotel Del Luna là tác phẩm có rating cao nhất (trên 10%) tính đến tháng 9/2019 của đài TvN. IU cùng đoàn làm phim đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Bangkok, Thái Lan, ăn mừng thành tích trên.

Để đạt được thành công như hiện tại, IU cũng từng trải qua quãng thời gian khó khăn, phải đối mặt với những chỉ trích từ phía khán giả khi lần lượt đảm nhận vai chính trong các loạt phim You are the best Lee So Shin (2013), Pretty Man (2013), Producer (2015) và Moon Lover (2016). Các bình luận trên Nate phần lớn đều chán chường với lối diễn xuất đơ cứng và phát âm nghe quá chán của IU. Mặt khác, sự nghiệp ca hát của nữ hoàng nhạc số vào năm 2015 cũng lận đận không kém. Một bộ phận người hâm mộ đồng loạt tẩy chay ca khúc Twenty three và Zeze, vì nghi ngờ nữ ca sĩ cổ xúy ấu dâm và đi theo concept Lolita.

Vậy mới thấy, thành công của IU ở thời điểm năm 2018 - 2019 không hề dễ dàng. Đó là sự bắt đầu lại bằng ca khúc Throught the night chạm đến trái tim người nghe và phim Mister chinh phục người xem bằng tất cả lối diễn xuất mộc mạc, có hồn.

Eun Ji (Apink)

Main vocal của Apink được đánh giá cao về giọng hát, ở mức khá, trên cả IU. Eun Ji sở hữu giọng hát đầy, dày, nội lực, mang lại cảm giác trưởng thành, phù hợp với cả ballad lẫn các bài vui tươi như concept của Apink. Với tư cách giọng ca chính của nhóm, Eun Ji và các thành viên ghi dấu ấn với loạt hit Nonono, MrChu, LUV, Remember, %%. Khi phát hành album solo Dream, Eun Ji còn tham gia sáng tác ca khúc Hopefully Sky và cả 8 bài trong album HyeHwa.

Sự nghiệp diễn xuất của Eun Ji sớm thành công hơn so với các thành viên Apink và lứa idol debut cùng thời. Khi Eun Ji là một trường hợp hiếm thấy, ngay lần đầu tiên đóng phim đã nhận vai chính và thể hiện tốt nhân vật Siwon (Reply 1997) đến mức đưa danh tiếng của bản thân và Apink lên một tầm cao mới, đồng thời, mở đường cho series Reply (1994, 1988).

Reply 1997 ghi nhận mức rating kỉ lục lúc bấy giờ của đài TvN là 9,47, bản thân Eun Ji cũng vinh dự nhận được giải thưởng Baeksang lần thứ 49 cho màn thể hiện xuất sắc. Nhạc phim All for you do Seo In Guk (vai Yoon Jae) cũng đoạt giải thưởng Nhạc phim hay nhất của Mnet, Melon, K-drama.

Sớm được công nhận ở cả vai trò idol và diễn viên, song, Eun Ji vô cùng khiêm tốn và khôn ngoan trên con đường sự nghiệp của mình. Eun Ji chọn đóng vai phụ trong bộ phim đình đám Ngọn gió đông năm ấy (2013, Song Hye Kyo, Jo In Sung). Đến năm 2014, Eun Ji mới nhận vai chính trong loạt phim Trot Lovers, Cheer up (2015), Untouchable (2017), 0.0 mHz (phim điện ảnh, 2018). Tuy nhiên, chất lượng phim có Eun Ji tham gia không thật sự tương xứng với tài năng của cô. Eun Ji còn có thể làm tốt hơn và tạo ra nhiều vai ấn tượng như Si Woon trong Reply 1997.

D.O (EXO)

D.O là thành viên tài năng bậc nhất trong loạt idol sinh năm 1993 và ra mắt năm 2012. Tuy nhiên, phải đến 2 năm sau ngày debut, khán giả mới biết D.O có khả năng diễn xuất đỉnh đến mức nào.

D.O vốn là nằm trong dàn hát chính của EXO, nên người ta thường đắm chìm trong giọng ca cổ điển và ổn định của nam thần tượng, hơn là trông mong một điều gì đó như diễn xuất, nhất là khi D.O đến từ công ty SM.

Cùng với EXO, D.O đạt được nhiều thành công thương mại và nhận các giải thưởng lớn như Melon Music Awards, Daesang tại Golden Disc Awards, Best Album tại MNet với loạt hit Wofl, Growl và album XOXO vào năm 2013.

Đến năm 2014, D.O bất ngờ ghi dấu ấn cá nhân ở mảng diễn xuất, với vai phụ Kang Woo trong phim It's okay, That's love. Năm 2015, D.O biến hóa thành tên tù biến thái Lee Joon Young trong I remember you và tạo nên cơn sốt với loạt biểu cảm điếc không sợ súng, đầy bí ẩn. Năm 2018, D.O cùng Nam Ji Hyun bùng nổ phản ứng hóa học giữa thái tử Lee Yool ngoa ngoắt và gái quê Hong Shim, trong 100 days my prince. Bộ phim thu về rating 15,1% - một con số vượt xa kì vọng của tổ sản xuất, và hơn cả các phim gây sốt khác như Hoa du kí, My mister, Thư kí Kim sao thế? Năm 2019, cũng là năm ghi nhận thành công của D.O với series phim điện ảnh Along with the God.

Hiện tại, D.O là idol duy nhất trong cả Kpop giành được 23 Daesang và có 2 movie đạt trên 10 triệu lượt xem (Along with the Gods 1 và 2). Quả là thành tích cực kì đáng nể đúng không nào!

Si Wan

Ngày 27/03, cựu thành viên ZE:A Im Si Wan xuất ngũ và trở lại với tác phẩm chuyển thể từ webtoon cùng tên Stranger from Hell (đóng cùng Lee Dong Wook). Cư dân mạng trên Nate đồng loạt để lại bình luận cổ vũ và tin rằng: Anh sẽ sớm có giải thưởng diễn xuất thôi.

Cơ sở để người hâm mộ tin vào điều đó là bởi Si Wan là một idol có diễn xuất chắc tay như một diễn viên thực thụ. Khởi đầu là vai phụ Heo Yoem ấn tượng trong Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Misaeng bản điện ảnh (2013), đến Misaeng bản truyền hình (2014) ghi nhận rating ở mức cao (10%). Tiếp đó, là movie The merciless (2017) nhận được tràng vỗ tay kéo dài 7 phút tại buổi công chiếu Midnight Screening tại Cannes, cùng giải thưởng dành cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhấy tại Baeksang lần thứ 51.

Qua mỗi phim, Si Wan đều chứng tỏ được khả năng nhập vai của mình, đến mức, khán giả không thể tưởng tượng được ngoài Si Wan còn có idol nào sẽ phù hợp để đóng Heo Yoem (Mặt trăng ôm mặt trời), hay Jang Geu Rae (Misaeng).

Mác idol hoàn toàn được tháo bỏ, Si Wan đã trở thành diễn viên Im Si Wan đầy tài năng và luôn có mặt trong top idol có diễn xuất tốt nhất Hàn Quốc.

So với sự nghiệp diễn xuất, sự nghiệp idol của Si Wan bắt đầu mờ nhạt và kết thúc khá sớm. Tuy nhiên, với chất giọng đẹp và kinh nghiệm của một thần tượng, Si Wan vẫn tham gia hát nhạc phim: But still so (Misaeng), My heart (The King Loves) và đóng vai chính trong vở nhạc kịch Joseph (2013).

Từ Phượng