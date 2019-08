5 điểm trùng hợp giữa Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun

1. Phim giả tình thật

Chuyện tình yêu của Song Hye Kyo - Song Joong Ki và Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun đều được nên duyên từ phim trường. Song - Song cảm mến nhau khi hợp tác trong hit drama Hậu duệ Mặt trời (2016). Trong khi đó, tình cảm giữa Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun được "nhen nhóm" nhờ bộ phim Blood (2015). Trước khi tan vỡ, hai cặp đôi này từng là những trường hợp "phim giả tình thật" được yêu mến, "đẩy thuyền" nhiệt tình nhất làng phim Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn từng bắt gặp những buổi hẹn hò bí mật của Song Joong Ki - Song Hye Kyo...

... và Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun.

2. Yêu nhanh cưới vội

Một điểm trùng hợp giữa chuyện tình của hai cặp đôi này là diễn biến "thần tốc" từ giai đoạn hẹn hò đến kết hôn. Song Joong Ki cầu hôn Song Hye Kyo sau hơn một năm kết thúc Hậu duệ Mặt Trời. Đám cưới "thế kỷ" của Song Hye Kyo - Song Joong Ki diễn ra vào tháng 10/2017, chỉ 3 tháng sau khi cặp đôi công khai mối quan hệ. Truyền thông Hàn gọi Song - Song là cặp vợ chồng quyền lực bởi cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu Kbiz.

Đám cưới của Song - Song được tổ chức hoành tráng, trở thành tâm điểm Kbiz một thời gian dài.

Bức ảnh cưới duy nhất được hé lộ của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun trong ngày trọng đại.

Còn Ahn Jae Hyun, nam diễn viên sinh năm 1987 quyết định tổ chức đám cưới với Goo Hye Sun chỉ hai tháng sau khi công khai hẹn hò. Quá trình yêu nhau đến kết hôn của cả hai khá nhanh chóng, nhưng câu chuyện tình yêu ngọt ngào và giản dị của họ vẫn được công chúng ủng hộ. Cặp đôi quyết định tổ chức một đám cưới đơn giản tại nhà hàng truyền thống vào 21/5/2016. Sau đó, Goo - Ahn cũng không đi hưởng tuần trăng mật mà dành tiền làm từ thiện.

3. Chuyện tình chị em

Song Joong Ki kém Song Hye Kyo 4 tuổi còn Ahn Jae Hyun ít hơn Goo Hye Sun 3 tuổi. Mặc dù tuổi tác chênh lệch, hai cặp đôi này vẫn đốn tim fan bởi nhiều khoảnh khắc sánh đôi ngọt ngào, lãng mạn. Song - Song thường xuyên được nhắc đến như "cặp vợ chồng quốc dân" còn Goo - Ahn lại là cặp vợ chồng trẻ siêu đáng yêu trên các show thực tế.

5 điểm trùng hợp giữa Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun Video Ahn Jae Hyun cầu hôn Goo Hye Sun.

Song Song couple Những khoảnh khắc lãng mạn trên thảm đỏ của Song Song.

4. Những lời thề thốt ngọt ngào

Cả Song Joong Ki và Ahn Jae Hyun đều có những lời nói đậm chất "ngôn tình" dành cho người phụ nữ mà họ đã lựa chọn. Khi nói về quyết định kết hôn, Song Joong Ki đáp: "Gặp được nhau là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Cho dù đến một ngày nào đó không còn gì cả, tôi vẫn sẽ giữ một tình yêu chân thành"; "Dù sao thì tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tôi cũng sẽ phải kết hôn thôi. Tôi nghĩ rằng, có những thứ quan trọng hơn danh tiếng. Và lý do quan trọng nhất: Vì người đó là Song Hye Kyo. Vì đối phương là Song Hye Kyo, tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời".

Ahn Jae Hyun cũng tuyên bố trên show truyền hình New Journey to the West 2 (tvN) sau khi thông báo kết hôn: "Tôi cảm thấy hạnh phúc như ở trên thiên đường vậy. Trái tim tôi nói rằng tôi không thể sống thiếu cô ấy". Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Ahn Jae Hyun cũng bộc bạch: "Chỉ vì tôi yêu cô ấy nhiều đến nỗi bản thân không thể chờ đợi đến khi được cùng cô ấy sống cuộc sống của một cặp tân hôn".

5. Hôn nhân tan vỡ

Từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai mối quan hệ, hai cặp đôi này cũng lại khiến công chúng sửng sốt khi thông báo ly hôn. Ngày 26/6, Song Joong Ki đệ đơn xin ly hôn (mà không thông qua Song Hye Kyo) lên tòa án gia đình Seoul. Đến 22/7, Song - Song hoàn tất thủ tục giấy tờ, ly dị sau 1 năm 8 tháng kết hôn. Nguyên nhân dẫn đến tan vỡ của cặp đôi quyền lực làng giải trí Hàn vẫn là một bí ẩn đối với công chúng.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo...

... và Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun đều từng rất hạnh phúc.

Trong khi đó, Goo Hye Sun gây sốc khi tuyên bố Ahn Jae Hyun muốn ly hôn vào 18/8. Vụ việc trở thành tâm điểm trên mặt báo với tranh cãi liên quan. Nữ diễn viên cho biết chồng cô đã "thay lòng đổi dạ", hùa theo CEO công ty chửi bới cô. Goo Hye Sun còn yêu cầu Ahn Jae Hyun trả lại tiền nhà vì cô sẽ rời công ty và thất nghiệp trong thời gian tới. Nữ diễn viên cũng chỉ trích công ty quản lý đã soạn và công khai thông báo ly hôn mà không bàn bạc với cô. Hiện tại, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chưa ký hay đồng ý bất cứ quyết định nào vì họ đang trong quá trình thảo luận.

Trước đó, dấu hiệu rạn nứt của hai cặp đôi đều khá rõ ràng. Song Hye Kyo, Goo Hye Sun từng khiến dư luận hoang mang với động thái xóa hết ảnh chụp chung trên Instagram. Theo tiết lộ của bạn bè, Song - Song sống xa nhau từ cuối 2018 còn Goo - Ahn bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ 2019.

Minie