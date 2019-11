5 mỹ nhân đẹp nhất lịch sử Kpop

Trang Theqoo vừa công bố một bảng xếp hạng sắc đẹp mới của Kpop. 5 mỹ nhân đẹp nhất trong nhóm nhạc nữ Kpop được chọn ra bởi 140.000 netizen Hàn.

Eugene.

Người đứng đầu bảng xếp hạng là Eugene - mỹ nhân sinh năm 1981, xuất thân từ nhóm S.E.S của nhà SM. S.E.S là girlgroup nổi tiếng thuộc thế hệ đầu tiên của Hallyu. Eugene được ca ngợi là ''tường thành nhan sắc" khó ai có thể vượt qua. Nét đẹp trong sáng, nữ tính giúp Eugene trở thành hình mẫu lý tưởng của phái nam Hàn. Hiện nữ ca sĩ đã kết hôn và làm mẹ nhưng vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao, không hề kém cạnh so với đàn em. Trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Eugene tiết lộ hậu bối mà mình quan tâm nhất là visual của SNSD - Yoona.

Yoona.

SM được coi là nơi tập trung những visual nổi tiếng nhất làng giải trí. Yoona đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng nhờ giữ vững phong độ nhan sắc suốt 12 năm qua. Thành viên SNSD có khuôn mặt nhỏ, đường nét hài hòa. Nếu so sánh với những bức ảnh thời mới debut, Yoona không thay đổi nhiều, vẫn giữ được nét trẻ trung. Không chỉ là một idol, ngôi sao SM còn rất thành công khi lấn sân diễn xuất, được công nhận cả về nhan sắc lẫn tài năng.

Suzy.

Đứng ở vị trí thứ 3 trong BXH là Suzy - "tình đầu quốc dân" của xứ Hàn. Ngay từ khi debut, cô nàng đã gây sốt vì vẻ ngoài hoàn hảo từ khuôn mặt đến hình thể. Nữ thần tượng ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và chưa bao giờ vắng bóng trên những bảng xếp hạng nhan sắc xứ Hàn. Ngôi sao sinh năm 1994 cũng là ''nữ hoàng quảng cáo'', gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang. Suzy hiện chuyển hẳn sang diễn xuất.

Sung Yuri.

Sung Yuri - thành viên nhóm Fin.K.L vang bóng một thời - cũng là một nhan sắc đình đám, hình mẫu trong mơ của các chàng trai nhờ nét đẹp ngọt ngào, thơ ngây. Fin.K.L chính là đối thủ của S.E.S trong cuộc chiến của những nhóm nhạc nữ thuộc thế hệ đầu tiên. Sau khi Fin.K.L dừng hoạt động, Sung Yuri trở thành diễn viên thành công, liên tiếp đóng vai chính trong các bộ phim ăn khách như Chuyện tình vượt thời gian (2003), Nữ hoàng tuyết (2006), Khoái đao Hong Gil Dong (2008), Bữa tiệc của các vị thần (2012). Nữ diễn viên sinh năm 1981 kết hôn với golf thủ Ahn Sung Hyun năm 2017. Cô hiện ít hoạt động trong làng giải trí hơn nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ vì nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian.

Seol Hyun.

Người đứng thứ 5 là đại diện cho nét đẹp gợi cảm, quyến rũ - Seol Hyun. Thành viên AOA gây sốt nhờ tham gia một clip quảng cáo, nữ ca sĩ khoe thân hình chuẩn từng cm trong bộ váy bó sát. Làn da ngăm khỏe khoắn cũng là điểm nhấn giúp Seol Hyun trở nên khác biệt, nổi bật hơn. Seol Hyun đang chuẩn bị comeback cùng AOA. Cô còn tham gia đóng phim, quảng cáo và góp mặt ở những sự kiện thời trang.

