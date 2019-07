5 mỹ nhân Kbiz có gương mặt 'mãi không chịu già'

Jang Nara, Dara, Kim Sa Rang... đều là những 'nữ thần hack tuổi' của làng giải trí Hàn Quốc.

Sung Yuri

Sung Yuri sinh năm 1981, debut năm 1998 với vai trò thành viên girlgroup Fin.K.L. Cô là một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ đầu tiên của Kpop. Người hâm mộ đánh giá cao vẻ đẹp của Sung Yuri với đường nét ngọt ngào, đôi mắt tròn long lanh cùng khí chất thanh tao dịu dàng. Sau khi nhóm tan rã năm 2002, Sung Yuri chuyển sang diễn xuất. Những tác phẩm nổi tiếng của Sung Yuri là Snow Queen (Nữ hoàng tuyết), Thousand Years Of Love (Chuyện tình vượt thời gian)... Diễn xuất tinh tế của Sung Yuri chinh phục trái tim khán giả, xóa tan mác "idol đóng phim".

Nữ diễn viên kết hôn năm 2017 với một cầu thủ golf chuyên nghiệp. Cô giữ kín về hôn nhân, ít khi xuất hiện công khai bên ông xã. Năm 2019, Sung Yuri kỉ niệm 21 năm gia nhập làng giải trí. Ở độ tuổi 39, người đẹp này vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp không khác nhiều so với trước đây. Nhiều người cho rằng nếu nhìn vào vẻ ngoài, Sung Yuri trông như một cô gái mới 25-26 tuổi. Không chỉ có nhan sắc thách thức thời gian, Sung Yuri còn có gu thời trang trẻ trung, giúp diện mạo thêm phần "hack tuổi". Jang Nara

Nhắc đến "mỹ nhân không tuổi" của Kbiz, Jang Nara chính là người gây ấn tượng nhất. Cô sinh năm 1981, debut năm 2001 với vai trò ca sĩ solo dưới trướng SM Entertainment. Ca khúc đình đám nhất sự nghiệp Jang Nara là Sweet Dream (2002). Sau đó, cô lấn sân diễn xuất với những bộ phim như Cô gái thông minh, Chuyện tình nàng hề... và nhận phản ứng tốt từ khán giả, được gọi là "em gái quốc dân". Đặc biệt, phim Cô gái thông minh mà Jang Nara đóng cùng Jang Hyuk lập kỷ lục rating, tạo đòn bẩy giúp cô lên hàng sao có thù lao cao ngất và nổi tiếng ở nhiều nước châu Á. Trong giai đoạn 2002 - 2003, cô là gương mặt được yêu thích của mọi lứa tuổi tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở thời đỉnh cao, Jang Nara quyết định chuyển sang hoạt động ở Trung Quốc. Kể từ đó, tên tuổi cô "nguội lạnh" tại quê nhà. Những tác phẩm sau này như One More Happy Ending, Go Back Couple... không được chú ý. Mãi đến cuối 2018, khi nữ diễn viên nhận vai chính trong The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng), thành công của bộ phim đã hâm nóng lại tên tuổi cho Jang Nara.

Gần đây, nhan sắc Jang Nara trở thành chủ đề được netizen Hàn bàn luận. Cô khiến khán bất ngờ vì sự trẻ trung so với lứa tuổi U40. Jang Nara không thay đổi nhiều so với hình ảnh 17 năm trước. Cô vẫn có làn da căng mịn, gương mặt trẻ thơ xinh xắn đặc trưng. Chia sẻ bí quyết để giữ mãi nét thanh xuân, Jang Nara từng cho biết: "Tôi được nói trông như nữ sinh bởi thường xuyên được hợp tác với các bạn diễn trẻ tuổi. Họ đối xử với tôi như bạn bè còn khán giả nam coi tôi như tình đầu thời học trò của họ. Nhờ thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình già đi cả". Hiện tại nữ diễn viên vẫn độc thân. Cô sẽ trở lại với bộ phim VIP, tác phẩm đóng cùng nam diễn viên Lee Sang Yoon, dự kiến lên sóng SBS vào tháng 08/2019.

Dara

Trong hàng ngũ những mỹ nhân có nhan sắc "trẻ mãi không già" của Kpop chắc chắn không thể thiếu Dara. Cựu thành viên 2NE1 sinh năm 1984, debut năm 2009 với vai trò ca sĩ. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn cùng đường nét đẹp tự nhiên đậm chất "baby" Đặc biệt, vầng trán đẹp khiến Dara có thể thử mọi kiểu tóc "quái dị" mà vẫn khiến fan "nín thở" trước nhan sắc. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô là một trong những nữ idol đình đám, tên tuổi phủ sóng khắp các nước châu Á. Cô cũng tham gia một số bộ phim như One Step, Cheese in the Trap... Sau khi 2NE1 tan rã năm 2016, Dara chủ yếu hoạt động ở mảng show giải trí và làm người mẫu quảng cáo cho các hãng thời trang.

Ở tuổi 35, Dara nhiều lần khiến netizen trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung rạng rỡ không thua kém các nữ idol hậu bối. Trong những show như Real Man, Get It Beauty... mặt mộc của người đẹp được đánh giá cao. Dara cũng có gu thời trang thời thượng, giúp cho cô nàng duy trì được vẻ ngoài nhí nhảnh, năng động so với những đồng nghiệp cùng lứa tuổi.

Kim Sa Rang

Kim Sa Rang sinh năm 1978, là Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Cô bắt đầu gây chú ý khi bước vào làng giải trí bằng con đường diễn xuất. Mặc dù sự nghiệp điện ảnh của Kim Sa Rang không quá nổi bật, cô vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm. Bộ phim nổi tiếng nhất Kim Sa Rang tham gia là Secret Garden (2010), tác phẩm do Ha Ji Won, Hyun Bin đóng vai chính.

Kim Sa Rang nhiều lần vào top những sao nữ có body nóng bỏng nhất làng giải trí Hàn, cùng với những tên tuổi như Kim Hye Soo, Han Chae Young... Nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, Kim Sa Rang thường xuyên được các nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang săn đón. Năm 2013, Kim Sa Rang bị đồn nằm trong đường dây bán dâm nghìn đô của 30 sao Hàn. Tuy nhiên, người đẹp nổi tiếng đã lên tiếng đính chính và yêu cầu kiện người đã tung tin đồn sai sự thật về cô. Sau đó cảnh sát đã tuyên bố Kim Sa Rang không hề liên quan đến scandal này.

Hiện tại, Kim Sa Rang đã 41 tuổi, nhưng vẫn nhiều lần khiến Knet xuýt xoa trước nhan sắc trẻ đẹp khó tin. Thậm chí nhiều người cho rằng cựu Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 đủ điều kiện để dự thi năm... 2018. Bí quyết trẻ lâu của Kim Sa Rang chính là thường xuyên tập pilates và nói không với rượu bia, tiệc tùng. Ngoài ra, phong cách ăn mặc đa dạng và style make-up nhẹ nhàng chính là những điểm nhấn giúp cô có ngoại hình trẻ hơn hẳn so với lứa U40.

Goo Hye Sun

Goo Hye Sun cũng gia nhập hàng ngũ "yêu tinh trẻ mãi không già" của Kbiz. Nữ diễn viên sinh năm 1984, bắt đầu nổi tiếng nhờ vai diễn Geum Jan Di trong bộ phim Vườn sao băng năm 2008. Tại thời điểm phim làm mưa làm gió, nhiều khán giả từng không thể tin được rằng, Goo Hye Sun là người lớn tuổi nhất trong dàn diễn viên chính. Goo Hye Sun kết hôn với nam diễn viên kém tuổi Ahn Jae Hyun năm 2016 sau khi hợp tác trong bộ phim Blood. Sau khi lập gia đình, "nàng Cỏ" hạn chế đóng phim, tập trung vào cuộc sống gia đình. Cô cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc ngày thường lên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen từ netizen.