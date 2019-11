5 nghệ sĩ Kpop được sinh viên Hàn yêu thích nhất 2019

Vị trí á quân không có sự thay đổi khi vẫn được nắm giữ bởi BTS. Nhóm nhạc nhà Big Hit rất phổ biến với thanh thiếu niên (độ tuổi 10 -19) ở Hàn Quốc và cũng thu hút đông đảo sinh viên mến mộ. Trong 2019, BTS đã lập nhiều thành tích khi phát hành album Map of the Soul: Persona và thực hiện chuyến lưu diễn Love Yourself: Speak Yourself.