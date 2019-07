5 ngôi sao có tình trường 'rối' nhất Kbiz

1. G-Dragon

Khi Wonder Girls ra mắt, G-Dragon đã hợp tác với So Hee trong một số buổi biểu diễn. Hai người được cho là hẹn hò từ năm 2008, dựa trên suy đoán của người hâm mộ về một số quần áo, phụ kiện giống nhau. Cả So Hee và G-Dragon đều không lên tiếng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tin rằng khi ấy, hai người đã hẹn hò bí mật.

Kể từ 2010, G-Dragon và người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara đã dính không ít tin đồn hẹn hò. Cả hai được phát hiện gặp nhau nhiều lần, không chỉ ở Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả ở Thái Lan, Pháp, hai người đều bị bắt gặp có những hành động tình cảm. Năm 2014, Dispatch tung loạt bài về việc hẹn hò của cặp đôi. Tuy vậy cả hai chỉ nhận là bạn bè.

G-Dragon và Kiko Mizuhara.

Vào 2015, G-Dragon có tin đồn hẹn hò với Tae Yeon (SNSD), rất chớp nhoáng nhưng cũng đủ gây sốc. Một tờ báo của Hàn đưa tin G-Dragon và Tae Yeon yêu nhau vì Tae Yeon gợi nhớ về mối tình đầu của G-Dragon. Trước tin đồn này, cả YG lẫn SM đều phủ nhận.

Sang 2016, G-Dragon lại dính vào một tin đồn khác với người mẫu, diễn viên Nhật Bản, Nana Komatsu. Khi những bức ảnh tình cảm từ Instagram của nam ca sĩ được đăng tải, người hâm mộ tin rằng hai người đang hẹn hò. Nhưng cả YG Entertainment và G-Dragon đều không lên tiếng trước sự việc.

Đầu 2017, G-Dragon được cho là hẹn hò với Sulli, cựu thành viên f(x), bởi một số hình ảnh cho thấy họ dường như đeo nhẫn đôi. Người hâm mộ càng bán tín bán nghi khi G-Dragon từng nhắc đến Sulli là hình mẫu lý tưởng của anh vào 2009.

Tin đồn hẹn hò gần đây nhất của G-Dragon là với Joo Yeon - cựu thành viên After School. Hai người được cho là hẹn hò từ tháng 10/2017. Tháng 1/2018, Dispatch theo đuôi cặp đôi và đưa tin họ dành ba ngày trên đảo Jeju cùng nhau.

G-Dragon và Lee Joo Yeon có nhiều bức ảnh check-in ở cùng địa điểm.

Quản lý của Joo Yeon sau đó nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho biết họ chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, công chúng vẫn tin giữa hai người có mối quan hệ trên tình bạn. Ồn ào giữa hai người lại dấy lên lần nữa vào tháng 5 vừa rồi.

2. Tae Yeon

Kể từ khi ra mắt, Tae Yeon luôn là thành viên có nhiều tin đồn hẹn hò nhất SNSD.

Tin đồn hẹn hò sớm nhất của Tae Yeon là với Jun Su (TVXQ) từ 2008, khi SNSD và TVXQ có buổi biểu diễn chung. Người hâm mộ đã ghi lại khoảnh khắc dường như Jun Su và Tae Yeon đang nắm tay nhau trên sân khấu. SM không đưa ra phản hồi nào.

Khoảnh khắc được cho là Jun Su - Tae Yeon lén nắm tay nhau.

Khi Kang In (cựu thành viên Super Junior) và Tae Yeon tham gia dẫn một chương trình radio vào 2009, hai người đã có "phản ứng hóa học" mạnh đến mức người nghe tin rằng họ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp cùng dẫn chương trình. Tae Yeon và Kang In còn có ảnh chụp chung khá thân mật, không hề sợ các fan phản đối. Khi tin đồn nổ ra, cả hai ngôi sao đều không lên tiếng.

Tae Yeon từng rất thân thiết với đàn anh Kang In.

Đến 2010, Tae Yeon dính tin hẹn hò khác cũng với một thành viên Super Junior, Lee Teuk. Những nghi ngờ bắt đầu khi người hâm mộ phát hiện hai nghệ sĩ SM đeo khuyên tai giống nhau. Sau đó, Tae Yeon và Lee Teuk được nhìn thấy mang cùng một chiếc túi. Tin đồn lan truyền nhanh chóng. Lee Teuk sau đó xuất hiện trên Radio Star và giải thích mọi thứ chỉ là trùng hợp.

Tae Yeon hẹn hò cùng đàn em Baek Hyun trên ôtô.

4 năm sau đó, Tae Yeon khiến netizen phản ứng dữ dội khi lộ tin hẹn hò gây sốc. Khi Dispatch công bố những bức ảnh Baek Hyun (EXO) và Tae Yeon hẹn hò trên xe, hai idol cũng lên tiếng thừa nhận, trở thành cặp đôi công khai đầu tiên của SM. Tuy nhiên, do vướng phải nhiều phản ứng tiêu cực, hai người chia tay vào 2015 sau hơn một năm bên nhau.

Vào 2015, Tae Yeon có tin đồn hẹn hò gây sốt không kém với G-Dragon. Nhưng tin đồn này có vẻ thiếu căn cứ bởi chỉ dựa vào những bức ảnh tự sướng họ dùng hiệu ứng giống nhau.

3. IU

Năm 2012, IU vướng vào bê bối khi "lỡ tay" đăng ảnh "giường chiếu" với Eun Hyuk (Super Junior). Công ty LOEN Entertainment của IU ngay lập tức giải thích rằng Eun Hyuk đến thăm IU tại nhà khi cô ấy bị sốt. Lý do này không đủ thuyết phục công chúng. Còn Eun Hyuk và SM Entertainment không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Năm 2015, IU thừa nhận đang có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Jang Ki Ha sau khi Dispatch công bố những bức ảnh hai người gặp gỡ bí mật. Tuy nhiên, đến 2017, hai người chia tay sau 4 năm hẹn hò.

IU hẹn hò tiền bối hơn 11 tuổi Jang Ki Ha.

Khi vừa chia tay Jang Ki Ha, IU lại có tin đồn tình cảm với bạn diễn Lee Jun Ki khi hai người đóng cặp trong bộ phim Người tình ánh trăng. Không chỉ ngọt ngào trên phim, cặp diễn viên còn thường xuyên thể hiện mối quan hệ thân thiết ngoài đời khi làm khách mời tại concert, fanmeeting của nhau, gửi tặng xe cà phê đến trường quay.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Lee Jun Ki, Namoo Actors, đã lên tiếng khẳng định giữa hai người không phải quan hệ yêu đương.

IU và Lee Jun Ki được nhiều fan ủng hộ vì đẹp đôi.

Tháng 8/2017, một tin đồn hẹn hò khác lại đến với IU khi cô được phát hiện có mặt trong những bức ảnh diễn viên Kang Ha Neul chụp trước khi nhập ngũ. Họ quen biết khi đóng chung Người tình ánh trăng.

Hai người còn bị bắt gặp tại một quán cà phê vào ngày cuối cùng trước khi Kang Ha Neul lên đường đi nghĩa vụ. Công ty của Kang Ha Neul phủ nhận, khẳng định họ chỉ là bạn thân.

IU và Kang Ha Neul.

4. Lee Hyo Ri

Từng có "tình một đêm" với Rain là tin đồn tình cảm ầm ĩ nhất của Lee Hyo Ri từ đầu những năm 2000. Thông tin gây sốc này bị lan truyền chóng mặt. Rain sau đó xuất hiện trên Happy Together và giải thích tin đồn này chỉ là câu chuyện thêu dệt do một học sinh tiểu học tung lên mạng cho vui.

Một bạn trai tin đồn khác của Lee Hyo Ri là nam diễn viên Lee Seo Jin. Lee Hyo Ri và Lee Seo Jin bắt đầu hẹn hò vào 2004, thậm chí còn có tin về kế hoạch đám cưới của hai người. Truyền thông Hàn tiết lộ bạn của Lee Hyo Ri, diễn viên hài Kim Je Dong, đã giới thiệu cô với Lee Seo Jin. Tuy vậy, cả hai đều không thừa nhận mối quan hệ.

Lee Hyo Ri và Lee Seo Jin từng có tin đồn tình cảm.

Năm 2013, Lee Hyo Ri xuất hiện trên Radio Star và nói rằng cô không muốn tham gia chương trình One Night, Two Days bởi "có một người bất tiện ở đó", lúc này tin đồn hẹn hò của Lee Hyo Ri với ca sĩ Sung Si Kyung nổi lên. Hai người được cho là đã hẹn hò vào khoảng giữa năm 2005 đến 2006, mặc dù không có gì được xác nhận.

Một tin đồn hẹn hò nữa của nữ ca sĩ nổ ra vào 2008 khi một kênh truyền thông Hàn Quốc công bố những bức ảnh Lee Hyo Ri ở bên hồ bơi với Choi Sung Wook, một người có tiếng trong giới kinh doanh. Theo kênh này, Lee Hyo Ri và Choi Sung Wook đã biết nhau từ khi còn là học sinh cấp hai ở cùng khu phố. Tuy nhiên, đôi bên đều lên tiếng phủ nhận.

Lee Hyo Ri và Choi Sung Wook.

Năm 2011, Lee Hyo Ri xác nhận hẹn hò với nhạc sĩ Lee Sang Soon. Hai người gặp nhau khi hợp tác trong dự án âm nhạc. Đến 2013, cặp đôi kết hôn và hiện chung sống hạnh phúc ở đảo Jeju.

5. Rain

Bên cạnh tin đồn với Lee Hyo Ri, Rain cũng bị đồn từng hẹn hò nữ diễn viên Song Hye Kyo vào 2004, khi hai người đóng cặp trong Full House. Tin đồn bắt nguồn từ những cảnh quay lãng mạn cặp đôi thể hiện trên màn ảnh.

Đóng cặp quá ăn ý và đẹp đôi, Rain và Song Hye Kyo có tin đồn "phim giả tình thật".

Năm 2010, Sports Seoul công bố những bức ảnh của Rain và nữ diễn viên Jun Ji Hyun, cho rằng cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm. Báo chí chia sẻ, một người ở tầng lớp giàu có thân thiết với cả Rain và Jun Ji Hyun đã mai mối cho họ. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực hơn. Rain và Jun Ji Hyun cũng đều lên tiếng phủ nhận. Tin đồn này cũng "chết yểu" khi Jun Ji Hyun kết hôn vào 2011.

Rain từng có tin đồn tình cảm với Jun Ji Hyun.

Năm 2013 Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò bí mật của Rain và nữ diễn viên Kim Tae Hee, gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ. Hai ngôi sao gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình năm 2011 và hẹn hò trong bốn năm trước khi kết hôn vào đầu 2017.

Thúy Hậu (Theo Koreaboo)