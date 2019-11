5 nhóm nhạc Kpop nổi tiếng hàng đầu tại Nhật Bản 2019

Mới đây, hệ thống Yahoo Twitter Nhật Bản công bố bảng xếp hạng "20 nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong năm 2019". Đây bảng xếp hạng được Yahoo Twitter Nhật Bản công bố hằng năm. Năm nay, dữ liệu để đánh giá những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở thị trường Nhật được tính từ ngày 1/1 đến ngày 13/10.

Trong BXH gồm những tên tuổi nổi tiếng của thị trường âm nhạc Nhật Bản, vẫn có 5 nhóm nhạc Kpop vinh dự góp mặt. Thứ hạng của các đại diện Kpop trong BXH này như sau: #2. BTS, #5. Twice, #14. SEVENTEEN, #18. SHINee và #20. IZONE.

20 nghệ sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản 2019.

Trên mạng xã hội, đông đảo fan Kpop bày tỏ ấn tượng trước thứ hạng của BTS và Twice. Hai nhóm nhạc này đều đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới.

Trong nửa năm đầu 2019, Twice và BTS là hai đại diện Kpop duy nhất vào top 10 nghệ sĩ (bao gồm cả nghệ sĩ trong nước và nước ngoài) có doanh thu album "khủng" nhất tại Nhật Bản do BXH Oricon thống kê. Tổng doanh số tất cả album Twice bán ra tại Nhật Bản trong nửa đầu 2019 là 555.428 bản, đạt doanh thu album 2,84 tỷ Yên. Đối với BTS, nhóm thu về 1,92 tỷ Yên với Map of the Soul: Persona, số liệu tính đến 9/6/2019.

Twice và BTS là hai tên tuổi Kpop nổi đình đám ở Nhật Bản.

Bee