7 vụ việc gây tranh cãi của BTS từ trước đến nay

1. Tranh cãi về bao cao su của Jin

Hình ảnh của Jin và chiếc bao cu su gây tranh luận.

Năm 2014, Jin bị cuốn vào một cuộc tranh cãi khi bị phát hiện có bao su trong phòng. Khi đó, Jin đã đăng tải bức ảnh chụp anh ấy đang ăn trong căn phòng khá lộn xộn. Thế nhưng, những fan tinh mắt vẫn "super soi" được ra vật thể lạ ở hộp đồ sau khi xem bức hình. Sự việc lập tức khiến cư dân mạng được một phen tha hồ đoán già đoán non.

Khi những tin đồn bắt đầu lan truyền, công ty chủ quản lý đã lên tiếng rằng đó thực sự là hộp bao cao su và Jin nhận được nó từ người hâm mộ. Mặc dù, ban đầu cư dân mạng khó chấp nhận lý giải này, nhưng sau đó cũng dần dần thay đổi. Giờ thì mọi người không còn nghĩ đó là vấn đề to tát nữa.

2. Gian lận thành tích

Ra mắt từ 2013, nhưng phải đến hơn 2 năm sau người hâm mộ mới biết đến cái tên BTS nhiều hơn sau mini album thứ 3 The Most Beautiful Moment in Life, Part 1. Sau khi phát hành, album cùng ca khúc chủ đạo I need U đã đem về những thành công rực rỡ. Đó là đứng đầu trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và thuộc top 10 album bán chạy nhất thế giới nửa đầu 2015.

Khi album của BTS bán chạy hơn Big Bang, cư dân mạng cáo buộc Big Hit Entertainment đã giở chiêu trò "Sajaegi" (hành động thao túng bảng xếp hạng âm nhạc). Mặc dù đại diện công ty phủ nhận tất cả các cáo buộc, nhiều người vẫn không tin điều đó.

Tuy nhiên, lời giải thích cuối cùng được đưa ra sau khi cư dân mạng kiểm chứng một số thông tin. Đó là BTS có một lượng fan lớn trên toàn cầu. Cộng đồng mạng ở Nga cũng xác nhận BTS có fan club lớn ở những nước nói tiếng Nga. Tất cả điều đó đủ giải thích số lượng album bán ra khủng của BTS.

3. Jung Kook bị 'trù' vì 'mượn' khẩu hiệu của EXO

Thành viên Jung Kook.

Căng thẳng giữa các ARMY và EXO-L xảy ra vào năm 2015 khi Jungkook sử dụng câu nói "Let’s Love" với BTS. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu "Let’s Love" không phải khẩu hiệu của EXO. Và người hâm mộ EXO cảm thấy đó là một sự xúc phạm.

Không chỉ thể hiện sự phản đối trên các diễn đàn, EXO-L còn ghép ảnh của Jung Kook với tràng hoa tang. Trước hành động thái quá ấy, các fan BTS cũng lên tiếng kêu gọi fan EXO bình tĩnh và ngừng phát tán những hình ảnh tiêu cực.

Tuy nhiên, khi người hâm mộ nhận ra rằng EXO và BTS thực sự thân thiết, mối "thù hằn" dường như đã lắng xuống.

4. RM bị cáo buộc đạo lời bài hát

Năm 2015, một tài khoản Twitter cáo buộc RM đã đạo lời bài hát của mình cùng một người nữa. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, RM đã thừa nhận và lên tiếng xin lỗi trên Twitter. Anh giải thích rằng nhiều câu chữ trong lời bài hát đó được lấy cảm hứng từ sách, phim, các buổi phỏng vấn và những bức thư. Theo trưởng nhóm BTS, bản thân anh lúc đó chỉ mới học sáng tác nên có thể đã vô tình sử dụng ca từ của một người khác mà không hề hay biết.

Người dùng Twitter trên cũng đã tha thứ cho RM, đồng thời xin lỗi vì đã gây rắc rối không cần thiết.

5. Kỳ thị nữ giới

Ca khúc War of Hormone của BTS phát hành vào năm 2014 với những ca từ như "phụ nữ là món quà tuyệt nhất" được cho là kỳ thị phụ nữ.

Tranh cãi trở nên nghiêm trọng hơn khi bài hát Joke của RM ra mắt năm 2015. Những câu hát "Mày là người phụ nữ tuyệt nhất, trong việc hách dịch.... Thay vì khống chế tao, mày xứng đáng với bệnh lậu hơn" bị cư dân mạng chỉ trích không chỉ xem thường phụ nữ mà còn thể hiện sự tiêu cực, có phần gợi tình.

Khi cộng đồng mạng ngày càng phẫn nộ, Big Hit đã phải can thiệp và thay mặt BTS xin lỗi người hâm mộ cùng lời hứa sẽ làm tốt hơn.

6. Marketing "đen"

Năm 2017, CEO của một công ty từng làm việc với Big Hit nặc danh đe dọa sẽ tiết lộ những chiến thuật marketing bất hợp pháp của Big Hit dành cho nghệ sĩ.

Vì sợ làm mất danh tiếng của nghệ sĩ, một nhân viên của Big Hit Entertainment đã đưa số tiền 5,7 triệu won (gần 120 triệu đồng). CEO kia cuối cùng bị phát hiện và bị buộc tội tống tiền. Tuy nhiên, tin đồn bắt đầu lan truyền khiến cộng đồng có những nghi ngờ.

Ngay sau đó, đại diện Big Hit lên tiếng thanh minh rằng đó là một nhân viên đã cố gắng giải quyết chuyện cá nhân. Khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, người đó đã báo cho công ty và vụ việc được báo ngay cho cảnh sát.

7. Nhiều mối đe dọa tử vong

Khi BTS ở Mỹ cho chuyến lưu diễn The Red Bullet vào 2015, một số vấn đề đã xảy ra với RM. Nhiều suy đoán rằng các mối đe dọa là do một cuộc phỏng vấn ở Úc, khi RM nói rằng "Lần đầu tiên tôi thấy V và J-Hope tôi không thể nhìn họ vì họ quá đen". Câu nói trên lập tức khiến nhiều người cho rằng RM phân biệt sắc tộc. Nam ca sĩ nhận không ít chỉ trích và mối đe dọa đến nỗi tất cả các sự kiện của người hâm mộ tại New York đều phải hủy bỏ.

Chỉ vài tuần sau, RM lại bị đe dọa tử vong. Lần này, một người dùng Twitter tuyên bố rằng RM sẽ bị giết khi BTS dừng chân ở Mexico cho chuyến lưu diễn Red Bullet.

Ji Min cũng là nạn nhân bị đe dọa liên tiếp vào 2017 và 2018 trong những chuyến lưu diễn ở California và Texas (Mỹ). Tuy nhiên, cảnh sát cùng công ty đã phối hợp để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và người hâm mộ.

Thúy Hậu (Theo Koreaboo)