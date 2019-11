Army phấn khích vì BTS được chào đón 'như nguyên thủ' tại Arab Saudi

BTS đã có mặt tại Arab Saudi để chuẩn bị cho concert Speak Yourself. Vì đây là lần đầu tiên nhóm biểu diễn tại một đất nước thuộc khu vực Trung Đông, người hâm mộ rất quan tâm về tình hình an ninh để đảm bảo an toàn cho các chàng trai.

Trên Twitter, đoạn video ghi lại quang cảnh an ninh nghiêm ngặt sau khi BTS hạ cánh xuống thành phố Riyadh sáng 10/10 đang thu hút sự chú ý. Có khoảng 25 chiếc xe cảnh sát và ôtô được cắt cử đón tiếp BTS, cho thấy an ninh được đẩy lên mức cao.

Choáng với quy mô an ninh bảo vệ BTS tại Arab Saudi Đội ngũ an ninh bảo vệ BTS tại Arab Saudi.

BTS arab saudi Sau khi hạ cánh an toàn, 7 thành viên BTS lên 7 chiếc xe để trở về khách sạn. Địa điểm nơi BTS ở được giữ bí mật tuyệt đối.

Sau gần một ngày đăng tải, video này nhận được gần 1 triệu lượt xem. Cộng đồng Army quốc tế ấn tượng trước công tác bảo vệ tại Arab Saudi dành cho BTS. Một số bình luận: "BTS được đón tiếp như các nguyên thủ quốc gia vậy. Chính quyền Riyadh đã trả một số tiền khổng lồ để thuê đội ngũ an ninh bảo vệ BTS"; "Tôi rất vui vì Arab Saudi đã quan tâm tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho BTS. Hy vọng họ sẽ tổ chức concert thành công"; "Arab Saudi là một đất nước tuyệt vời. BTS đã nhận được rất nhiều sự tôn trọng tại đây, từ mức độ bảo mật an ninh chặt chẽ hay bất cứ ai cũng không được vào hậu trường trừ đội ngũ của Big Hit"...

BTS cũng nhận được nhiều lời khen về thái độ tôn trọng văn hóa Arab Saudi. Vào đêm 10/10, khi nhóm thực hiện phần tổng duyệt chương trình, người hâm mộ của BTS đã đến bên ngoài King Fahd International Stadium từ rất sớm để nghe phần nhạc nhóm diễn tập. Fan cho biết rằng cả sân vận động đã trở nên im lặng khi đến giờ cầu nguyện của người Hồi giáo. Hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, khiến BTS được khen là những chàng trai "nhân cách vàng".

Big Hit cho biết thêm, tất cả vũ công và nhân viên đi cùng BTS đến Arab Saudi đều được học quy tắc ứng xử và phong tục ở đất nước này. Theo đó, concert sẽ diễn ra với tiêu chí tôn trọng văn hóa địa phương, không có cảnh khoe cơ bắp hay vũ đạo gợi cảm.

Sân vận động King Fahd Stadium có sức chứa 68.000 chỗ ngồi là nơi BTS tổ chức concert.

Người hâm mộ BTS ở đất nước này cũng rất hào hứng và tự hào vì BTS là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên sold out toàn bộ vé concert được tổ chức ở sân vận động King Fahd Stadium. Cũng trong thời gian này, nhiều tòa nhà cao tầng ở thành phố Riyadh đã thắp ánh sáng tím - màu tượng trưng cho BTS - để chào mừng "nhóm nhạc đỉnh nhất hành tinh".

Nhiều tòa nhà ở Riyadh "nhuộm tím" chào đón BTS, trong đó có Kingdom Centre, tòa nhà cao nhất Arab Saudi.

Concert Speak Yourself của BTS tại thành phố Riyadh, Arab Saudi, sẽ diễn ra vào 19h ngày 11/10 (giờ địa phương).

