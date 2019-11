Bê bối gian lận của Produce X101: Center bị đổi phút chót

Tối 15/10, show PD Note của đài MBC phát sóng tập điều tra về vụ thao túng phiếu bầu của chương trình thực tế Produce X101. Đài MBC tiết lộ có sự bất công trong cách phân chia thời lượng lên hình, những tin đồn về việc có thực tập sinh được ưu ái, biết trước đề thi, các công ty quản lý đã nhúng tay kết hợp với nhà sản xuất để cho "gà" nhà được lên hình nhiều hơn. Tuy nhiên, PD Note khiến người xem thất vọng khi không đưa ra được những thông tin chi tiết như ai là người gian lận, danh sách những thực tập sinh thực sự chiến thắng.

PD Note phỏng vấn một thực tập sinh C từng tham gia Produce X101. C nói về việc center của bài hát đầu tiên X1-MA bị thay đổi vào giờ chót. Ban đầu một thực tập sinh được chọn cho vị trí này bởi các thực tập sinh còn lại. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất đột nhiên thông báo rằng họ sẽ thay đổi cách thức bình chọn, khán giả sẽ là người quyết định vị trí này. Kết quả, center đã bị đổi sang người khác. C nhấn mạnh, "center gốc" là người khá nổi tiếng từ khi chương trình chưa bắt đầu, có lượng fan sẵn. Khi nhận tin, anh chàng đã rất sốc vì bị thay đổi vị trí.

Song Dong Pyo là center cho ca khúc đầu tiên trên show.

Center của ca khúc X1-MA khi lên sóng là Song Dong Pyo - thực tập sinh từng bị chê vì có diện mạo không nổi bật, thân hình thấp bé so với những thí sinh khác. Nam thần tượng có mặt trong danh sách debut và đang hoạt động cùng X1.

Bê bối gian lận của Produce X101: Center bị đổi phút chót Ca khúc X1-MA của Produce X101.

Công ty Starship bị nghi ngờ tham gia gian lận trong chương trình Produce X101. Một thực tập sinh tham gia phỏng vấn cho đài MBC tiết lộ các thực tập sinh của Starship được lăng-xê rất mạnh tay. "Thay vì Produce, chúng em hay gọi đó là 'Starship-duce'" - thí sinh này tiết lộ. PD Note liên hệ với Starship hỏi về vấn đề này, đại diện công ty nói rằng họ không thể đưa ra tuyên bố nào vì cuộc điều tra đang diễn ra.

Các thực tập sinh của Starship được ưu ái hơn khi tham gia Produce X101.

Một thí sinh nói về công ty Woollim: "Em bị sốc bởi kết quả chung cuộc. Em nghe một thực tập sinh tuyên bố rằng cậu ấy không thể debut được vì quản lý ở công ty (Woollim Entertainment) đã nói trước điều này. Cậu ấy nói rằng chỉ có một thực tập sinh từ Woollim được debut mà thôi". Cuối cùng, Cha Jun Ho là người duy nhất đến từ Woollim có mặt trong đội hình debut.

Thời lượng lên sóng luôn là vấn đề gây tranh cãi của khán giả theo dõi Produce X101. Một số thực tập sinh được ưu ái lên hình thường xuyên, được phỏng vấn riêng nhiều trong khi đó nhiều người còn không được xuất hiện một lần. Việc phân chia đoạn hát cũng do phía đạo diễn thảo luận và tự sắp xếp chứ không có sự cạnh tranh, thử giọng như những gì được chiếu trên tivi.

Một thành viên thuộc nhóm sản xuất Produce X101 cho biết: "Cấp trên sẽ yêu cầu chúng tôi tập trung vào thực tập sinh cụ thể khi ghi hình. Họ có sẵn kịch bản trong đầu về cách cậu này thể hiện bản thân, kèm theo đó là những mệnh lệnh như cho cậu kia lên hình ít thôi, hoặc tăng thời lượng của cậu này lên nhiều vào".

Jurina