Bi kịch của Sulli: Càng kêu cứu càng bị miệt thị

Mỗi lần giãi bày tâm trạng, Sulli dường như đều muốn gửi gắm một thông điệp kêu cứu; nhưng thứ cô nhận được nhiều nhất là những lời ghét bỏ.

Trên chương trình The Night Of Hate Comment, Sulli tâm sự: Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ giả vờ hạnh phúc và cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người. Em đã xin tư vấn từ những người xung quanh. Họ bảo em rằng: 'Mỗi người đều có những mặt tối trong đời và cần che đậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá'.

Sao mọi người lại nói như vậy? Mình đã làm gì mà bị nói như vậy?



Trong lần livestream cuối cùng trước khi qua đời, Sulli nói: Mọi người đừng hiểu lầm mình, mình không phải là người xấu. Mình xin lỗi. Sao mọi người lại nói mình như vậy, Mình đã làm gì để bị nói như vậy?.



Một nguồn tin tiết lộ với Hankook Ilbo rằng từ 1-2 tháng trước, chứng bất an của Sulli có dấu hiệu nghiêm trọng, mọi người xung quanh đều rất lo lắng cho cô. Theo người này, Sulli vốn mắc bệnh trầm cảm, gần đây do vấn đề cá nhân nên trạng thái tâm lý của cô biến đổi rất lớn, muốn rút khỏi chương trình The Night Of Hate Comment của MBC.

Dường như Sulli muốn tìm đến những lời an ủi từ người hâm mộ, muốn livestream nói chuyện với fan. Nhưng cái chết hôm qua dường như chỉ rõ, thế giới này đã không nghe thấy Sulli.

