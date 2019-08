Big Hit phản ứng vì bị đưa tin sai lệch về kỳ nghỉ của BTS

Mới đây, đại diện của Big Hit Entertainment gửi email kiến nghị đến các kênh truyền thông. Theo đó, một số trang tin đã đưa tin sai lệch về kỳ nghỉ dưỡng của BTS, cho rằng nhóm "dừng hoạt động". Big Hit xác nhận lại, BTS chỉ có một kỳ nghỉ ngắn hạn, nhưng xứng đáng dành cho họ.

Trước đó vào tối 11/8, Big Hit thông báo BTS bước vào kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên sau 6 năm hoạt động. Đây sẽ là cơ hội để BTS tái tạo năng lượng và "xuất hiện một lần nữa với tư cách là nhạc sĩ và người sáng tạo. Điều này cũng sẽ cung cấp cho nhóm cơ hội tận hưởng cuộc sống bình thường của những người trẻ ở độ tuổi 20". Thông tin này nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng Army. Từ khóa #HappyVacationBTS và #RestWellBTS đã thống trị top trending toàn cầu với hàng trăm nghìn lượt tweet.

BTS biểu diễn tại BBMAs 2019.

Mặc dù BTS chỉ tạm vắng mặt trong vài tuần, đây vẫn là tin tức "nóng hổi" với nhiều tờ báo trên thế giới. Những hãng thông tấn lớn như BBC, ABC, Grammy, Time, CNN... đều đưa tin về kỳ nghỉ dưỡng của BTS. Thậm chí Grammy còn bình luận: "Cảm ơn vì âm nhạc của các bạn, hãy nghỉ ngơi thật tốt, hẹn gặp lại".

Mặc dù trên danh nghĩa là "kỳ nghỉ dài ngày", so với những nghệ sĩ khác thường gián đoạn hoạt động nhiều tháng cho đến cả năm, BTS chỉ được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Các fan BTS còn cảm thấy "dở khóc dở cười" khi một kỳ nghỉ dưỡng của nhóm cũng có khả năng "gây bão" truyền thông thế giới. Một số "hater" nhân dịp này đã phát tán tin đồn BTS tan rã, nghỉ hát để đi nghĩa vụ quân sự, gây hiểu lầm về nhóm.

Từ đầu 2019 đến nay, BTS đã có nhiều tháng hoạt động không ngừng nghỉ. Tháng 1 đến tháng 3 là khoảng thời gian BTS tham gia các lễ trao giải, thu âm, tập vũ đạo ca khúc mới. Tháng 4 là thời điểm BTS comeback với album Map of the Soul: Persona. Sau đó, BTS tham gia lễ trao giải BBMAs và thực hiện chuyến lưu diễn thế giới mở rộng Speak Yourself tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Một số nguồn tin hé lộ BTS sẽ phát hành thêm một album vào mùa thu năm nay. Trong khi đó, lịch trình tiếp theo của nhóm là concert ngày 10/10 tại sân vận động King Fahd ở Riyadh, Arab Saudi, trước khi trở về Hàn tổ chức 3 đêm encore vào 26, 27, 29/10.

Nguyên văn bản thông báo về kỳ nghỉ của BTS ngày 11/8: "Xin chào, đây là Big Hit Entertainment. Chúng tôi xin được thông báo điều này. Lần đầu tiên kể từ khi nhóm debut, BTS sẽ chính thức được kéo dài khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn của mình. Màn trình diễn ngày hôm nay tại Lotte Duty Free Family Concert sẽ đánh dấu sự kiện hoạt động cuối cùng trong lịch trình của các thành viên trước khi họ chuẩn bị cho kỳ nghỉ dưỡng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này sẽ là một cơ hội cho các thành viên của BTS, những người đã không ngừng cố gắng tiến đến mục tiêu kể từ khi debut, có thể nạp lại năng lượng và chuẩn bị cho sự trở lại mới mẻ với tư cách nghệ sĩ và người sáng tạo. Điều này cũng cho phép nhóm có cơ hội tận hưởng cuộc sống bình thường giản dị của những người ở độ tuổi 20, mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, các thành viên sẽ nghỉ ngơi và nạp năng lượng theo cách riêng. Vậy nếu bạn có cơ hội vô tình gặp gỡ các thành viên khi họ đang trong kỳ nghỉ, chúng tôi mong rằng các bạn HÃY LƯU Ý TRÁNH LÀM ẢNH HƯỞNG để họ có thể nghỉ ngơi và tận hưởng sự riêng tư. BTS sẽ quay trở lại thật tươi mới và tràn đầy năng lượng để đáp trả lại tình yêu mà các bạn đã và đang tiếp tục gửi đến nhóm! Xin cảm ơn".

Purple Y