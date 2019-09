Black Pink bị mỉa mai 'girlgroup YouTube' khi Twice liên tiếp nhận Daesang

Mới đây, Twice gia tăng thêm "bảng vàng thành tích" bằng hai chiếc cúp Daesang (giải thưởng lớn nhất của một lễ trao giải) tại SOBA và K-EXPO 2019. Tổng cộng, girlgroup JYP đã có 14 chiếc cúp danh giá trong sự nghiệp, vinh dự nắm giữ ngôi vị girlgroup Kpop có nhiều Daesang nhất lịch sử.

Trong thời điểm Twice liên tiếp đón nhận tin vui, không ít netizen nhắc đến Black Pink, đối thủ lớn nhất của Twice. Xét về mảng truyền thông hay lượt view YouTube, Black Pink luôn là "nữ hoàng". Độ phủ sóng tên tuổi của Black Pink tại thị trường quốc tế cũng vượt Twice. Tuy nhiên, bước sang năm hoạt động thứ 4, Black Pink vẫn chưa "rinh" về chiếc cúp Daesang nào.

Twice luôn là một trong những tên tuổi lớn tại các lễ trao giải ở Hàn Quốc 3 năm qua.

Nhiều fan cho rằng Daesang là một tiêu chí quan trọng để ghi nhận vị thế, đẳng cấp của một nhóm nhạc. Những nhóm nhận được Daesang tại một lễ trao giải thường là nhóm nhạc có thành tích nổi bật, ca khúc gây "bão" hoặc doanh số album vượt trội.

Trong lịch sử girlgroup thế hệ hai, SNSD là girlgroup thành công nhất, từng nhận được 10 cúp Daesang. Theo sau SNSD là 2NE1 - tiền bối cùng công ty của Black Pink với 6 cúp Daesang. Bước sang thế hệ ba, Twice và Black Pink lại không tạo nên cuộc rượt đuổi danh hiệu gay cấn như các đàn chị. Mặc dù hai nhóm đều có những thành tích ấn tượng, chỉ mình Twice được ghi nhận bằng những giải thưởng lớn. Do đó, không ít fan mỉa mai Black Pink là "có tiếng mà không có miếng", "nhóm nhạc Youtuber"... Nhiều người còn dự đoán Black Pink sẽ ít có cơ hội "ẵm" Daesang trong những năm tiếp theo của sự nghiệp.

Black Pink có độ nổi tiếng "khủng" nhưng xét về các giải thưởng vẫn kém xa Twice.

Một số bình luận: "Black Pink chỉ toàn thổi phồng độ nổi tiếng bằng những bài báo mediaplay, trong khi thực tế thì kém xa Twice"; "Twice bán album tốt, nhạc số cũng ổn định, lại thường được ghi nhận bằng những giải thưởng lớn. Trong khi đó thì fan Black Pink chỉ toàn khoe khoang về những kỷ lục 800, 900 triệu view"; "Tôi thấy anti gọi Black Pink là những YouTuber, họ thậm chí còn chưa từng nhận giải 'Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất' tại MAMA chứ đừng nói là Daesang"; "Công bằng mà nói về khoản thành tích thì Black Pink chủ yếu là ở mặt trận mạng xã hội và lượt streaming. Không phủ nhận những kỷ lục đó nhưng vẫn chưa đủ để khẳng định vị thế girlgroup hàng đầu"...

Trong khi đó, một số fan Black Pink lại cho rằng nguyên nhân khiến nhóm chưa có Daesang trong sự nghiệp phần lớn là cách làm việc của YG. Thông thường, một nhóm nhạc nữ sẽ comeback 2 lần một năm, nhưng với Black Pink, nhóm thường xuyên bị công ty "kìm hãm" hoạt động. Ngoài ra, YG cũng không có mối quan hệ tốt đẹp với các nhà tổ chức lễ trao giải. Do đó, Black Pink khó có thể cạnh tranh giải thưởng so với những đối thủ khác.

Bee