Black Pink lập 2 kỷ lục trong một ngày với hit 'Ddu-du Ddu-du'

Ngày 26/7, ca khúc Ddu-du Ddu-du, single ra mắt tháng 6/2018 của Black Pink, đã giúp girlgroup này mang về những kỷ lục mới. Trên mặt trận YouTube, MV Ddu-du Ddu-du đã cán mốc 10 triệu like sau 406 ngày phát hành.

Với thành tích này, Black Pink trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên, là nghệ sĩ Kpop thứ 3 sau PSY (Gangnam Style), BTS (Boy With Luv và Fake Love) có MV đạt 10 triệu like trên YouTube. Đồng thời, Black Pink còn là nữ nghệ sĩ thứ 3 trên thế giới lập được thành tích này sau Adele (Hello) và Dua Lipa (New Rules).

Sau hơn 1 năm ra mắt, MV Ddu-du Ddu-du vẫn rất hot trên YouTube.

Ngày hôm qua Ddu-du Ddu-du cùng mini-album Square Up đã trở thành album nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên vượt qua 2 tỷ điểm trên BXH nhạc số Gaon. Thành tích này chứng tỏ âm nhạc của Black Pink vẫn luôn có sức hút đối với khán giả, được stream liên tục dù đã phát hành hơn 1 năm.

Bên cạnh 2 kỷ lục nói trên, ngày hôm qua Black Pink cũng đạt thêm một thành tích khác. MV Whistle nằm trong single debut Square One đã cán mốc 400 triệu view trên YouTube sau gần 3 năm phát hành. Như vậy, Black Pink đã có 6 MV vượt mốc 400 triệu view là Ddu-du Ddu-du, As If It's Your Last, Boombayah, Playing With Fire, Whistle và Kill This Love. Ngoài ra, cộng đồng Blink cũng đang mong chờ cột mốc 900 triệu view của Ddu-du Ddu-du trong vài ngày tới.

Black Pink đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành world tour tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Với những thành tích vừa qua, girlgroup nhà YG tiếp tục khẳng định mức độ phủ sóng "không có đối thủ" trong mặt trận truyền thông mạng xã hội. Sắp tới, Black Pink sẽ phát hành album Kill This Love bản tiếng Nhật vào ngày 11/9. Nhóm cũng có kế hoạch quảng bá album mới ở Nhật Bản, trước khi tổ chức dome tour tại xứ sở hoa anh đào vào cuối 2019.

Bee