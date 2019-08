Back to Ione

BTS bùng nổ visual tại sân khấu cuối trước khi 'tạm nghỉ hoạt động'

BTS 'đốn tim' fan với khí chất quyến rũ, tràn đầy năng lượng.

Suga (Yoon Gi) có làn da trắng mịn khiến các fan girl phải ghen tị. Anh chàng nhận nhiều lời khen về màn bắn rap cool ngầu và tràn đầy năng lượng trên sân khấu Best Of Me, MIC Drop... Bên cạnh đó, Suga cũng khiến fan phấn khích khi hé lộ rằng sắp tới sẽ có "một thứ mới toanh được trình làng". Nhiều Army dự đoán nam rapper sẽ tung ra mixtape mới trong kỳ nghỉ của BTS.

3. RM