BTS đạt chứng nhận danh giá tại Mỹ

Ngày 24/6, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) thông báo BTS đã giành được chứng nhận Platinum (Bạch kim) cho single Boy With Luv. Chứng nhận này có nghĩa Boy With Luv đã cán mốc 1 triệu đơn vị tiêu thụ (lượt download và lượt phát sóng radio) tại thị trường Mỹ. RIAA cũng cho biết thêm, từ đầu 2019 đến nay mới chỉ có 9 bài hát đạt được chứng nhận Platinum. Do đó, việc boygroup nhà Big Hit được vinh danh là thành tích ý nghĩa khiến fan tự hào.

Trong lịch sử Kpop, Gangnam Style của PSY là ca khúc đầu tiên của nghệ sĩ Hàn Quốc được trao chứng nhận Bạch kim của RIAA vào 2013. Tổng cộng, siêu hit Gangnam Style giành 5 chứng nhận Platinum khi tiêu thụ được hơn 5 triệu đơn vị tại Mỹ. Tiếp nối PSY, BTS là nghệ sĩ Hàn thứ hai đạt chứng nhận danh giá này và cũng là nghệ sĩ Hàn đầu tiên đạt 2 chứng nhận Bạch kim cho 2 ca khúc MIC Drop (2018) và Boy With Luv (2019). Ngoài ra, BTS cũng đã được RIAA trao 4 chứng nhận Gold (500.000 đơn vị tiêu thụ) cho 3 single là DNA, Fake Love, Idol và 1 album là Love Yourself: Answer.

BTS là nghệ sĩ Hàn đạt nhiều chứng nhận RIAA nhất lịch sử.

Trên diễn đàn TheQoo, netizen Hàn bày tỏ ấn tượng trước thành tích của BTS và PSY tại Mỹ, thị trường âm nhạc lớn thế giới. Nam ca sĩ PSY từng nổi đình đám với siêu hit Gangnam Style, mở đường cho Kpop chinh phục nước Mỹ. Tuy nhiên những sản phẩm âm nhạc sau đó của PSY không quá thành công, sự nghiệp cũng dần đi xuống. Trong khi đó, BTS chứng minh họ không phải "hiện tượng ngắn ngủi" mà đã dần trở thành một nhóm nhạc đẳng cấp toàn cầu. Người hâm mộ nhận xét, đối thủ của BTS là chính họ bởi những album sau luôn phá kỷ lục của album trước, thành tích tiếp nối không dừng. Gần đây, album Map of the Soul: Persona được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là album bán chạy nhất lịch sử Hàn Quốc với 3,3 triệu bản.

PSY và BTS là hai nghệ sĩ Hàn được ghi nhận bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ.

Một số bình luận: "Chúng ta nên cảm thấy tự hào về BTS. Nhóm đang làm rất xuất sắc"; "Gangnam Style là huyền thoại rồi"; "Những thành tích của BTS vẫn chưa dừng lại"; "Tôi tự hỏi album tiếp theo sẽ khủng đến mức độ nào"; "MIC Drop mất một năm mới đạt chứng nhận Bạch kim còn Boy With Luv chỉ cần 2 tháng"; "BTS bây giờ không còn dừng lại ở giải Daesang tại Hàn nữa rồi mà tiến tới Billboard, RIAA hay Guinness"...

Purple Y